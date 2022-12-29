Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

Кадровые назначения
72

В разные годы он работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением Правительства РК Курмалаев Нурлан Саиынович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании.

В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

2015-2017 гг. — заместитель, советник председателя правления АО "Astana Innovations".

2018-2019 гг. — менеджер по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына".

В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

Популярное

Все
Актауские чиновники не потратили на украшение города на Новый год ни тиына
В преддверии праздников спасатели предупреждают: лед на алматинских водоемах не пригоден для развлечений
Общественность Мангистау пугает «исчезающий» Каспий
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
«Казахстанская правда» начинает новую рубрику «Дело № 1...». Она о людях, известных и не совсем, всех тех, кто пережил, выжил или нет, всех, кого коснулся морозным инеем холод репрессий
Костанай вчера и сегодня
А не замахнуться ли нам на «Аладдина»?
Пенаты для пернатых
Обратитесь к адвокату!
Под контролем
Обошлось без нокаутов
Досталось на орехи
Вдохновленный мелодией кюя
Эпидсезон в разгаре
Горы мусора тут и там
Алгоритмы демонополизации
Более 30 человек погибли на Филиппинах из-за наводнения, 24 пропали без вести
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 декабря
Санжар Жаркешов: об итогах года, глобальных трендах и отраслевых вызовах
Закон Республики Казахстан
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Официальное представительство Apple может появиться в Казахстане
Предприятие стоимостью $1,3 млрд совместно откроют Казахстан и Узбекистан в Навоийской области
Заявление Челаха поступило в Генпрокуратуру
Один раз не Гандапас
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд РК
Кадровые назначения
Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
Кадровые назначения
Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК
Кадровые назначения
Назначен новый президент Национального центра государственн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]