Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

В разные годы он работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением Правительства РК Курмалаев Нурлан Саиынович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании.

В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

2015-2017 гг. — заместитель, советник председателя правления АО "Astana Innovations".

2018-2019 гг. — менеджер по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына".

В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2021 года по настоящее время являлся заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".