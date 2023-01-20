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"Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю. Пя", – написал Укибай в своем аккаунте в Twitter.