Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает Kazpravda.kz.

"Уважаемые казахстанцы! Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа. Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране. Победа в самой кровавой войне 20 века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг – беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах", – говорится в поздравлении.

Первый Президент РК отметил, что подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни.

"Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь. В этот праздничный день примите мои пожелания крепкого здоровья, добра, мира и процветания!" – заключил Нурсултан Назарбаев.