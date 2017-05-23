Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с террористическим актом в Манчестере, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В телеграмме отмечается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате произошедших взрывов на стадионе "Манчестер Арена".
"Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу Соединенного Королевства, а также родным и близким погибших в результате трагических происшествий. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в соболезновании.
В настоящее время распространение терроризма является общей угрозой для всех государств. Казахстан резко осуждает любые формы проявлений терроризма и экстремизма, угрожающие международной безопасности, добавили в пресс-службе.
Напомним, не менее 19 человек стали жертвами взрыва на крытом стадионе
в Манчестере, где шел концерт певицы Арианы Гранде, ранены около 50. По данным СМИ, взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов.