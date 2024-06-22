В мероприятии приняли участие парламентарии из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Ирана, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Председатель комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Туркменистана «Историко-культурные ценности, объединяющие народы», приуроченного к 300-летию Махтумкули Фраги.

Участники встречи в режиме онлайн обсудили вопросы сохранения и популяризации культурного наследия.

В своем приветственном слове Нурторе Жусип отметил, что творческое наследие Махтумкули Фраги является культурным достоянием всех народов Центральной Азии и вписано в историю мировой литературы. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что сотрудничество между Казахстаном и Туркменистаном основывается на прочных узах дружбы, добрососедства и многовековых исторических связях.

«Казахстан и Туркменистан связаны многовековыми узами дружбы, едиными духовными корнями, общностью истории, традициями добрососедства и взаимной поддержки. Активное взаимодействие между Парламентами, Правительствами и госорганами двух стран сегодня также способствует укреплению двусторонних отношений. Важной составляющей взаимодействия, неизменно, остается культурно-гуманитарное измерение, а связующим звеном – казахская и туркменская диаспоры», - сказал Нурторе Жусип.

В мероприятии приняли участие парламентарии из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Ирана.