Нурторе Жусип: Ядерная энергетика - ключ к энергетической независимости и устойчивому развитию Казахстана

Депутат Сената РК Нурторе Жусип встретился с работниками библиотек и архивов города Алматы. Стороны обсудили предстоящий референдум о строительстве АЭС, перспективы атомной энергетики и её значение для энергетической безопасности страны. Также рассмотрели стратегические, экологические, экономические и научные преимущества атомных электростанций, способствующих устойчивому развитию и процветанию государства

Фото: пресс-служба Сената РК

В своем выступлении Нурторе Жусип подчеркнул, что ядерная энергетика имеет значительный потенциал для укрепления энергетической безопасности Казахстана. Обладая богатыми запасами урана, страна находится в выгодной позиции для развития собственной ядерной программы, что позволит снизить зависимость от ископаемого топлива и диверсифицировать энергетический баланс. Депутат отметил, что инвестиции в ядерную энергетику могут существенно укрепить энергетическую независимость Казахстана и способствовать достижению целей устойчивого развития за счёт сокращения выбросов парниковых газов.

«Будущее ядерной энергетики выглядит многообещающе. Многие страны, ранее скептически настроенные, теперь пересматривают свои позиции и видят в ней важное дополнение к возобновляемым источникам энергии. Ядерная энергетика обеспечивает высокую энергетическую безопасность и при этом является экологически чистым решением. Строительство АЭС позволит стране производить собственное электричество, повысив уровень энергообеспечения всех регионов, что станет значительным шагом вперёд. Ядерная энергия значительно мощнее угля и газа, при этом она выделяет меньше отходов, что способствует защите окружающей среды. Это станет мощным стимулом для развития регионов и укрепления их энергетической независимости», - сказал Нурторе Жусип.

Ключевыми вопросами, поднятыми участниками встречи, стали применение современных технологий при строительстве АЭС, утилизация отходов, наличие кадрового потенциала и создание новых рабочих мест для обслуживания станции.