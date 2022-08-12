Нужен дом четверолапым

В Семее вот уже шесть лет действует приют для бездомных животных «Четыре лапы+». На протяжении трех лет волонтеры обивают пороги госорганов. Приюту нужна поддержка, пока ее оказывают неравнодушные горожане.

В 2016 году волонтеры, которые ежедневно спасают нуждающихся в помощи четвероногих, создали первый и единственный в нашем городе приют для бездомных животных. Эта работа заслуживает особого внимания, ведь их подопечные не могут помочь себе сами и даже попросить об этом. Тогда в других городах Казах­стана уже действовали прию­ты и зоозащитные общества, а в Семее ничего такого не было.

Начиналось все со страницы «Спасение» в социальных сетях, где единомышленники старались помогать отдельным животным, попавшим в беду. Шесть неравнодушных человек решили объе­диниться и начали действовать. Был создан общественный фонд «Четыре лапы+». Долго думали и назвали приют так – к четырем лапам плюсуются душа, сердце, чувства, которые есть у каждого животного. Первым делом занялись поиском людей, которые могли бы на время взять к себе животных после ДТП, больных и совсем маленьких.

Никакой финансовой поддерж­ки не было, волонтеры покупали корм, лекарства и лечили больных животных за свой счет. Обращения к бизнесменам ни к чему не привели. А помогать братьям нашим меньшим начали неравнодушные горожане, увидевшие посты с просьбой о помощи в социальных сетях. Люди приносили корм или собирали деньги.

Но бездомных животных меньше не становилось, и волонтеры начали задумываться о создании приюта. На самой окраине города нашли дачу за приемлемую цену, рядом с которой не жили люди, и переехали с животными на тот участок.

Волонтеры не только ухаживают за теми четвероногими, кого приютили, но и проводят большую профилактическую работу: беседуют с населением по вопросам стерилизации и кастрации домашних животных, сотрудничают со школами, ста­раясь привить детям сострадание ко всему живому.

По словам волонтера приюта Евгении Коломеец, работать с детьми просто необходимо, ведь многое плохое в человеке берет начало с жестокости к животным. Один из печальных примеров тому – кот, спасенный волонтерами, которого неизвестные облили горючим и подожгли. К сожалению, подобный случай жестокого или безответственного обращения с животными не является единственным.

Численность бездомных животных увеличивается именно за счет домашних. По статистике, которую приводят волонтеры, ежегодно отстреливаются 6 тыс. собак и 4 тыс. кошек, одна­ко рож­дается практически в два раза больше. Если бы не было притока от домашних животных, то бездомных стало бы меньше. Общественный фонд предложил программу льготной стерилизации домашних животных для населения.

В некоторых странах дейст­вует программа по отлову бродячих животных, стерилизации и возврату в окружающую среду, в качестве примера волонтеры приводят Грузию, где бездомные животные отмечены специальными бирками и свободно сосуществуют рядом с людьми. Однако Евгения говорит, что в нашей стране такую программу реализовать не так просто. А все из-за отношения, которое сформировалось у людей к животным.

– Во многих странах стоят кормушки для бездомных животных. Если собаку не обижают, подкармливают, она сытая, то не будет кидаться на окружающих. А у нас так: что животное боится человека, что человек – животное. Это можно изменить, но процесс этот длительный, и начать нужно с воспитания молодого поколения, – уверены волонтеры.

А в последние три года из прию­та стали приходить тревожные новости. Люди и там начали обижать питомцев. Рядом с дачным участком, где расположен приют, все же построили дома, и их хозяева вскоре стали жаловаться на лай четвероногих. Впрочем, это не единственная проблема приюта. Основная – нехватка места для его обитателей. Животных, нуждающихся в опеке, много, а мест мало. На участке в шесть соток ютятся более ста собак и кошек, и принять вновь прибывших питомцев у приюта возможности нет совсем.

Проблема частично нашла решение летом 2019 года, когда акимат позволил волонтерам выкупить участок земли под приют в новом подходящем месте, где запрещено строительство жилья.

Но теперь главным вопросом стал финансовый, а средств у волонтеров, конечно, нет. Потому было решено арендовать участок на 5 лет и выкупать его частями. На аренду, эскиз и документацию ушло около миллиона тенге. Эта сумма была собрана силами волонтеров и неравнодушных горожан за два года.

Ощутимую помощь приюту оказал юный семейчанин Ілияс Дидархан. Мальчик выиграл грант на реализацию проекта, направленного на помощь бездомным животным, в размере 220 тыс. тенге.

А вышло все следующим образом. С декабря прошлого года в стране реализуется программа SAMGAU (UPSHIFT), цель которой – заинтересовать подростков и молодежь социальным предпринимательством. В феврале более 400 ребят приняли участие в обучающей видеоконференции, по итогам которой 9 команд получили грант для реализации своих идей.

Одним из тех, кому удалось выиграть грант в размере 220 тыс. тенге на реализацию своего проек­та, стал 10-летний школьник из Семея Ілияс Дидархан. Пятиклассник любит кошек, поэтому и проект свой посвятил именно пушистым. Выигранную сумму мальчик направил в помощь приюту «Четыре лапы+», закупив для четвероногих оби­тателей сухой корм, лекарства и прочие необходимые зоотовары.

– Я проходил конференцию по ZOOM, и мне удалось выиграть грант. Очень люблю кошек и хочу, чтобы бездомных животных стало меньше. Ведь скоро зима, и им будет холодно, они не смогут выжить, потому что негде будет брать еду, – говорит Ілияс.

Для приюта такая помощь стала большой радостью. На сегодня здесь живут около 150 животных: около 40 кошек и более 100 собак. Содержать большее количество хвостатых не позволяет помещение. В настоящее время в приюте трудятся шесть волонтеров и три работника, которые еже­дневно ухаживают за шариками и мурзиками.

И тем не менее, признаются работники, ни один приют не заменит животному дом и ласки любимого хозяина. А потому каждого посетителя кошки и собаки встречают с особой радостью.

– Ежедневно в 9 утра приходим на работу, ухаживаем за животными. День начинаем с кормления, затем идет уборка. Если какое-то животное болеет или находится на карантине, мы оказываем ему ветеринарную поддержку, по назначению врача лечим, обрабатываем раны, ставим прививки. Работа нелегкая, но этого совсем не замечаешь. Но животные, конечно, получают мало внимания, поскольку днем здесь трудятся всего два работника. Конечно, по ходу дела стараешься погладить их, приласкать, но дать внимание каждому животному физически невозможно. Поэтому животные всегда рады посетителям, – рассказывает работник приюта Ольга Ирисметова.

А вот забирают из приюта шариков и бобиков, к сожалению, не так часто, а иногда и вовсе возвращают. К счастью, за прошлую неделю в новый дом уехали две собаки и один кот.

– Забирают питомцев из приюта не так часто, как хотелось бы. Два-три животных в неделю, может, реже. Бывает, даже, возвращают. Волонтеры наблюдают за каждым животным и находятся на связи с новым хозяином. Если у владельца случаются какие-то проблемы, если животное сильно заболело, волонтеры оказывают поддержку. Чтобы взять из прию­та кошку или собаку, с собой нужно принести лишь удостоверение личности, больше ничего не требуется. Приезжать можно как по предварительной договоренности, так и в любое удобное время. Приют открыт с 9 утра до 18.00. Мы рекомендуем приезжать с 10 до 17.00, поскольку утром и вечером самое суетное время – время кормления, когда собаки очень шумно себя ведут, – добавляет Ольга Ирисметова.

Ольга работает в приюте уже четвертый год. Началось все с желания завести себе четвероногого друга. Выбрав одну из собачек, Ольга стала здесь частой гостьей, а после и вовсе устроилась на работу. К слову, большинство сотрудников прию­та живут в городе и каждый день преодоле­вают немалые расстояния, чтобы покормить и уделить внимание пушистым подопечным.

Волонтеры отмечают: помощь приюту нужна всегда. Большим подспорьем для фонда является поддержка неравнодушных жителей и местных предпринимателей, которые по возможности оказывают как материальную, так и физическую помощь. Вот и вклад 10-летнего Ілияса окажет немалую помощь обитателям приюта.