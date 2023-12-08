Нужен строгий контроль Колонка обозревателей 8 декабря 2023 г. 2:15 346 Асет Калымов Недавний пожар в алматинском хостеле, унесший жизни 13 человек, обнажил одну из острых проблем мегаполиса – беспорядок в сфере арендной недвижимости. По данным местных властей, в городе работает свыше 200 хостелов. Согласно санитарным нормам, такие объекты должны иметь отдельную входную группу, разрешение на переоборудование и положительное заключение санэпидслужбы. Между тем большинство алматинских хостелов расположено в подвалах и на цокольных этажах многоквартирных домов, что запрещено по закону. Как сообщил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев, хостел, где случился пожар, работал без необходимых разрешений. При этом целевое назначение помещения значилось как… оружейный магазин (!). На цокольном этаже не было ни окон, ни вентиляции, ни огнетушителей, а именно там находились постояльцы, отравившиеся насмерть угарным газом. К слову, организация хостелов в Алматы – очень выгодный бизнес. Такие объекты открывают даже в квартирах обычных многоэтажек, сдавая посуточно и помесячно комнаты, устанавливая в них двухъярусные кровати. При этом предприимчивые хозяева ночлежек не спешат соблюдать санитарные нормы и другие требования закона. Похожая ситуация наблюдается и в сфере жилищного строительства в Алматинской области, где недавно прокуроры выявили многочисленные нарушения. Здесь девелоперские компании уже взяли за правило строить жилье, торговые центры и другие объекты, не имея на руках соответствующих разрешительных документов от уполномоченных госорганов. Застройщики 19 многоквартирных жилых комплексов в обход закона получили архитектурно-планировочные задания, эскизные проекты и технические условия. Как сообщил надзорный орган, вся эта документация изъята, строительство остановлено, нарушителей оштрафовали. В судах рассматривается десять административных дел о принудительном сносе самовольно построенных объектов. Как говорят эксперты-правоведы, хаотичная застройка в Алматинской области продолжается уже много лет. Нередки случаи, когда госакты земельных участков, предусмотренных под размещение больниц, школ, детских садов, изменяются под строительство жилья и коммерческих объектов. В последующем эти территории застраиваются без учета нагрузки на коммунальную и дорожную инфраструктуру. В итоге почти в каждом селе и малом городе, прилегающем к Алматы, выросли районы «жаңа құрылыс» (новостройки), обитатели которых регулярно требуют провести им воду, газ, свет, построить дороги, социальные объекты. В этом ключе назрела острая необходимость создания нулевой терпимости к нарушениям в этой сфере. Только в этом случае можно будет избежать в дальнейшем подобных трагедий. Нужен жесткий контроль. И не только по отношению к хостелам, но и по всем другим направлениям градостроительной политики. Чтобы в случае пожаров в новостройках были предусмотрены пути эвакуации, чтобы службы ЧС имели возможность беспрепятственно въезжать во дворы для тушения пожаров, чтобы строили не абы как, а по закону. И тогда не придется каждый раз, при очередном ЧП, посыпать голову пеплом. Все колонки автора #Алматы #ДЧС #пожар #хостел