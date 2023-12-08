Нужен строгий контроль

По данным местных влас­тей, в городе работает свыше 200 хостелов. Согласно санитарным нормам, такие объекты должны иметь отдельную входную группу, разрешение на переоборудование и положительное заключение сан­эпидслужбы.

Между тем большинство алматинских хостелов расположено в подвалах и на цокольных этажах многоквартирных домов, что запрещено по закону.

Как сообщил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев, хос­тел, где случился пожар, работал без необходимых разрешений. При этом целевое назначение помещения значилось как… оружейный магазин (!). На цокольном этаже не было ни окон, ни вентиляции, ни огнетушителей, а именно там находились постояльцы, отравившиеся насмерть угарным газом.

К слову, организация хостелов в Алматы – очень выгодный бизнес. Такие объекты открывают даже в квартирах обычных многоэтажек, сдавая посуточно и помесячно комнаты, устанавливая в них двухъярусные кровати. При этом предприимчивые хозяева ночлежек не спешат соблюдать санитарные нормы и другие требования закона.

Похожая ситуация наблюдается и в сфере жилищного строительства в Алматинской области, где недавно прокуроры выявили многочисленные нарушения. Здесь девелоперские компании уже взяли за правило строить жилье, торговые центры и другие объекты, не имея на руках соответствую­щих разрешительных документов от уполномоченных госорганов.

Застройщики 19 многоквартирных жилых комплексов в обход закона получили архитектурно-планировочные задания, эскизные проекты и технические условия. Как сообщил надзорный орган, вся эта документация изъята, строительство остановлено, нарушителей оштрафовали. В судах рассматривается десять административных дел о принудительном сносе самовольно построенных объектов.

Как говорят эксперты-правоведы, хаотичная застройка в Алматинской области продолжается уже много лет. Нередки случаи, когда госакты земельных участков, предусмотренных под размещение больниц, школ, детских садов, изменяются под строительство жилья и коммерческих объектов. В последующем эти территории застраи­ваются без учета нагрузки на коммунальную и дорожную инфраструктуру.

В итоге почти в каждом селе и малом городе, прилегающем к Алматы, выросли районы «жаңа құрылыс» (новостройки), обитатели которых регулярно требуют провести им воду, газ, свет, построить дороги, социальные объекты.

В этом ключе назрела острая необходимость создания нулевой терпимости к нарушениям в этой сфере. Только в этом случае можно будет избежать в дальнейшем подобных трагедий. Нужен жесткий контроль. И не только по отношению к хостелам, но и по всем другим направлениям градостроительной политики. Чтобы в случае пожаров в новостройках были предусмот­рены пути эвакуации, чтобы службы ЧС имели возможность беспрепятственно въезжать во дворы для тушения пожаров, чтобы строили не абы как, а по закону. И тогда не при­дется каждый раз, при очередном ЧП, посыпать голову пеплом.