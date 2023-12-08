Нужен строгий контроль

Колонка обозревателей
346
Асет Калымов

Недавний пожар в алматинском хостеле, унесший жизни 13 человек, обнажил одну из острых проб­лем мегаполиса – беспорядок в сфере арендной недвижимости.

По данным местных влас­тей, в городе работает свыше 200 хостелов. Согласно санитарным нормам, такие объекты должны иметь отдельную входную группу, разрешение на переоборудование и положительное заключение сан­эпидслужбы.

Между тем большинство алматинских хостелов расположено в подвалах и на цокольных этажах многоквартирных домов, что запрещено по закону.

Как сообщил начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев, хос­тел, где случился пожар, работал без необходимых разрешений. При этом целевое назначение помещения значилось как… оружейный магазин (!). На цокольном этаже не было ни окон, ни вентиляции, ни огнетушителей, а именно там находились постояльцы, отравившиеся насмерть угарным газом.

К слову, организация хостелов в Алматы – очень выгодный бизнес. Такие объекты открывают даже в квартирах обычных многоэтажек, сдавая посуточно и помесячно комнаты, устанавливая в них двухъярусные кровати. При этом предприимчивые хозяева ночлежек не спешат соблюдать санитарные нормы и другие требования закона.

Похожая ситуация наблюдается и в сфере жилищного строительства в Алматинской области, где недавно прокуроры выявили многочисленные нарушения. Здесь девелоперские компании уже взяли за правило строить жилье, торговые центры и другие объекты, не имея на руках соответствую­щих разрешительных документов от уполномоченных госорганов.

Застройщики 19 многоквартирных жилых комплексов в обход закона получили архитектурно-планировочные задания, эскизные проекты и технические условия. Как сообщил надзорный орган, вся эта документация изъята, строительство остановлено, нарушителей оштрафовали. В судах рассматривается десять административных дел о принудительном сносе самовольно построенных объектов.

Как говорят эксперты-правоведы, хаотичная застройка в Алматинской области продолжается уже много лет. Нередки случаи, когда госакты земельных участков, предусмотренных под размещение больниц, школ, детских садов, изменяются под строительство жилья и коммерческих объектов. В последующем эти территории застраи­ваются без учета нагрузки на коммунальную и дорожную инфраструктуру.

В итоге почти в каждом селе и малом городе, прилегающем к Алматы, выросли районы «жаңа құрылыс» (новостройки), обитатели которых регулярно требуют провести им воду, газ, свет, построить дороги, социальные объекты.

В этом ключе назрела острая необходимость создания нулевой терпимости к нарушениям в этой сфере. Только в этом случае можно будет избежать в дальнейшем подобных трагедий. Нужен жесткий контроль. И не только по отношению к хостелам, но и по всем другим направлениям градостроительной политики. Чтобы в случае пожаров в новостройках были предусмот­рены пути эвакуации, чтобы службы ЧС имели возможность беспрепятственно въезжать во дворы для тушения пожаров, чтобы строили не абы как, а по закону. И тогда не при­дется каждый раз, при очередном ЧП, посыпать голову пеплом.

Все колонки автора
#Алматы #ДЧС #пожар #хостел

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

То ли блогер, то ли жулье
В городе горе – гололед
В мечтах и наяву
Война миров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]