Нужна ревакцинация

На протяжении всего лета в Казахстане отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. Однако именно последние две недели выдались «ударными» – число заболевших выросло в 3,2 раза.

На этом фоне всех волнуют вопросы: будут ли вводиться ограничения? Ждать ли нам дистанционки в школах, если ситуация будет усугубляться, как будет работать бизнес?

– Решения о том, в каком формате будет проходить обучение, в зависимости от эпидситуации будут приниматься санитарными врачами. Однако Министерство просвещения выступает за традиционный формат обучения, поскольку именно офлайн-уроки являются залогом качественных знаний, – ответили на запрос корреспондента «Казахстанской правды» в пресс-службе Минпросвещения РК.

По прогнозам вице-министра здравоохранения РК, главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, рост заболеваемости будет продолжаться в августе с последующей стабилизацией к концу этого месяца и к сентябрю.

Основные меры, которые, возможно, будут применяться в организациях образования, – это усиление сандезрежима в школах, увеличение кратности дезинфекции и уборки в помещениях, режим проветривания и обеззараживания воздуха. Также возможно введение ежедневного входного фильтра, то есть бесконтактной термометрии обучающихся, педагогов и персонала.

– Возможен запрет на проведение массовых офлайн-мероприятий в организациях образования. Это любые внеклассные, воспитательные мероприятия, родительские собрания. Также возможно введение разобщения обучающихся в начальных, средних, старших классах. В прошедшем учебном году такие меры применялись, когда мы старались уменьшить контакты среди детей разных возрастов. Кроме того, есть алгоритмы, связанные с заболеваемостью в конкретно взятой организации образования. Если в одном классе в один инкубационный период заболело больше 30 учеников, то этот класс переводится на десятидневный карантин. Если 30% учеников одной смены болеет – то смена уходит на карантин. Аналогичные меры могут быть приняты в масштабах школы, – дополнила Айжан Есмагамбетова.

Что касается QR-cистемы Ashyq, то, как отметил ее разработчик Виталий Пустовойтенко, она передана государству.

– Сейчас мы не имеем отношения к ее развитию и сопровождению. Но если государство обратится, то мы с радостью готовы принять участие в этом проекте – улучшить его, масштабировать и снова запустить. К сожалению, на нас подали в суд противники вакцинации, но суд они проиграли. Сейчас мы взыскиваем с них 517 тыс. тенге. Это наши расходы на адвоката и время, которое мы потратили. Истцы решили, что при вводе нашей системы они пострадали. Среди подавших иск была предпринимательница из ВКО. Подавшие иск хотели признать незаконным факт использования нашей системы, а также признать незаконным сам договор передачи системы государству. Но им не удалось доказать якобы причиненный ущерб. На самом деле его не было. Наоборот, бизнес смог работать благодаря Ashyq, – прокомментировал Виталий Пустовойтенко.

В целом, по его словам, в прошлом году с помощью программы Ashyq было выявлено, что около 100 тыс. человек с «красным» статусом по КВИ пытались пройти в различные учреждения по всей республике.

– Это немало, учитывая, сколько человек они могли заразить. Я могу смело говорить, что наша система спасла тысячи жизней. Кроме того, в первые месяцы пос­ле запуска системы около 300 тыс. предпринимателей смогли приступить к работе, – добавил он.

Между тем бизнес опасается, что не переживет новые жесткие карантинные меры. Этот вопрос обсуждался на площадке НПП «Атамекен».

– Хотелось бы, чтобы было прописано разграничение ответственности между предпринимателем и физическим лицом по соблюдению социальной дис­танции и масочного режима. Предприниматели не могут нес­ти ответственность за все население, – отметила президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Бошель.

Советник председателя Ассоциации общественного питания Вероника Нурпеисова считает, что санитарные врачи не должны управлять экономикой страны. Простой любого предприятия общепита – это от 500 до 700 тыс. тенге в сутки. Если сейчас нач­нутся какие-то ограничения по бизнесу, то из 60 тыс. объектов общепита останется на плаву максимум половина по всей стране.

Жесткие карантинные меры ставят под угрозу и другие отрасли.

– Мы до сих пор не можем подняться с колен, – отметил генеральный директор Ассоциации перевозчиков пассажирским транспортом, автовокзалов и автостанций Костанайской области Леонид Кушнеров. – Мы не могли обновить технику, не зарабатывали деньги и сейчас потеряли огромное количество водителей, специалистов разного уровня.

С коллегами согласна представитель туристической отрасли Инна Рей: «Ковид пришел надол­го и, возможно, навсегда. Соблюдение социальной дистанции, масочный режим, правильное поведение на улице – с этими мерами согласна, но остальных ограничений в отношении бизнеса быть не должно. Бизнес этого просто не выдержит».

Минздрав поясняет, что предлагаемые сегодня меры основаны на новой матрице с учетом нагрузки на систему здраво­охранения. В «желтой» зоне меры носят рекомендательный характер. А в «красной» предлагается мягкий вариант по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что наибольший рост заболеваемости отмечается в 6 регионах страны, где за последние две недели заболеваемость выросла в 5 и более раз. Очередная волна COVID-19 вызвана субвариантом штамма «омикрон ВА.5», который по результатам генетического исследования, проведенного в июле, установлен в 70% образцов. Он характеризуется высокой заразностью, но протекает легче по сравнению с вариантом «дельта».

Между тем 80% заболевших – это непривитые или лица, привитые 6 месяцев назад, что еще раз доказывает необходимость своевременной ревакцинации против КВИ.