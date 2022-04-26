Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Правительство , Экономика
"Нам придется задуматься о повышении цен на газ" – глава Минэнерго
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что пора задуматься о повышении цен на газ, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Система покрытия и удерживания внутренних цен – это был вопрос экспорта. То есть, за счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкий уровень цен (на газ - прим. автора) внутри страны. Но в связи с тем, что внутреннее потребление растет, а добыча газа не увеличивается, нам приходится сокращать экспорт. И мы ожидаем, что после 2024 года вообще не будет экспорта. Соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана. Значит, нужно будет задумываться о том, что газ надо будет в цене поднимать", – сказал министр.

По его словам, в этой связи целесообразно разделить потребителей на группы.

"Первое – это святое - население и социально незащищенные слои. Но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа - это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку. Еще майнеры могут платить хорошую цену на газ, а также предприятия коммунальные или социально ориентированные, их нужно, наверное, в другую группу отделять", – дополнил министр. 

Акчулаков отметил, что сейчас его ведомством ведутся соответствующие расчеты.

"Мы сейчас расчеты все эти ведем. 60% - это средняя цифра, возможно, для промышленных предприятий будет рост и в два раза. Для населения будет другая цена, это надо сегментировать и исходить из того, что у нас есть. Для населения не думаю, что сильно вырастет (цена на газ - прим. автора). Мы только делаем эту концепцию, нам дали поручение 180 дней обо всем об этом подумать, и эти 180 дней еще не истекли. У нас еще есть время подумать", – заключил спикер.

Популярное

Все
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Саботаж республиканского масштаба?
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
​​​​​​​Нужен диалог
Обзор главных событий европейского футбола
Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
О биологической безопасности
Ориентированы на пациента
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
...Но ветер раздул пламя
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство
Риска недополучить воду от Кыргызстана не видим – глава Мин…
Правительство
Глава МИИР высказался о планах "Урала" по переносу производ…
Правительство , Экономика
Недропользователей обяжут поставлять сырье отечественным пр…
Правительство
Более 50% природных пожаров в Казахстане возникают по вине …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]