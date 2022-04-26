"Нам придется задуматься о повышении цен на газ" – глава Минэнерго

Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что пора задуматься о повышении цен на газ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Система покрытия и удерживания внутренних цен – это был вопрос экспорта. То есть, за счет более высоких доходов с экспорта была возможность поддерживать низкий уровень цен (на газ - прим. автора) внутри страны. Но в связи с тем, что внутреннее потребление растет, а добыча газа не увеличивается, нам приходится сокращать экспорт. И мы ожидаем, что после 2024 года вообще не будет экспорта. Соответственно, у нас не будет источника, чтобы стимулировать низкие цены внутри Казахстана. Значит, нужно будет задумываться о том, что газ надо будет в цене поднимать", – сказал министр.

По его словам, в этой связи целесообразно разделить потребителей на группы.

"Первое – это святое - население и социально незащищенные слои. Но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа - это предприятия, полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку. Еще майнеры могут платить хорошую цену на газ, а также предприятия коммунальные или социально ориентированные, их нужно, наверное, в другую группу отделять", – дополнил министр.

Акчулаков отметил, что сейчас его ведомством ведутся соответствующие расчеты.

"Мы сейчас расчеты все эти ведем. 60% - это средняя цифра, возможно, для промышленных предприятий будет рост и в два раза. Для населения будет другая цена, это надо сегментировать и исходить из того, что у нас есть. Для населения не думаю, что сильно вырастет (цена на газ - прим. автора). Мы только делаем эту концепцию, нам дали поручение 180 дней обо всем об этом подумать, и эти 180 дней еще не истекли. У нас еще есть время подумать", – заключил спикер.