Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов

Премьер поручил выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

Главная задача Штаба - координация деятельности по проведению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности граждан. Руководитель Штаба – премьер-министр Олжас Бектенов, заместителем руководителя Штаба назначен заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

В состав Штаба вошли руководство администрации президента, руководители центральных и местных исполнительных органов.

На заседании были заслушаны министры и акимы регионов по вопросам исполнения поручений главы государства и мерам по активизации противопаводковых мероприятий.

Из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен.

С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов.

В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна. Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек.

На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище.

Акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации.

При необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.

На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов Правительства РК и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.