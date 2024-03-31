Нужно незамедлительно оказать помощь пострадавшим от паводка – Бектенов

Премьер поручил выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем, передает Kazpravda.kz
Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.
Главная задача Штаба - координация деятельности по проведению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности граждан. Руководитель Штаба – премьер-министр Олжас Бектенов, заместителем руководителя Штаба назначен заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
В состав Штаба вошли руководство администрации президента, руководители центральных и местных исполнительных органов.
На заседании были заслушаны министры и акимы регионов по вопросам исполнения поручений главы государства и мерам по активизации противопаводковых мероприятий.
Из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен.
С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов.
В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна. Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек.
На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище.
Акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации.
При необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.
На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов Правительства РК и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.
«Глава государства дал неудовлетворительную оценку работе по исполнению противопаводковых мероприятий. Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий», — подчеркнул председатель Штаба Олжас Бектенов.