Няню подозревают в убийстве ребёнка в Жетысуской области

Молодую женщину подозревают в убийстве трехлетнего ребенка в области Жетысу. Врачи обнаружили на его теле множественные повреждения и диагностировали тяжелую травму головы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать вынуждена была пойти на этот шаг из-за отсутствия жилья. Сама, чтобы материально обеспечить детей, трудилась на нескольких работах.

По словам женщины, 12 сентября ей позвонили и сообщили, что ребенок себя плохо чувствует. Пришлось отвезти малыша в больницу, где он и скончался.

"Я задолжала оплату по уходу за детьми, поэтому няня отказалась отдать их мне. Я предложила написать расписку, что выплачу долг. Но няня не взяла ее. А когда сообщили, что сын заболел, приехав за ним, я увидела, что Дэвид был весь в синяках, на нем живого места не было. Няня мне сказала, что он упал в ванной комнате. Я хочу, чтобы виновные понесли положенное наказание", - говорит мать погибшего ребёнка Мадина Таукенова.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.

"В рамках расследования предварительно установлено, что ребенок подвергался избиению неоднократно. Вначале мы задержали няню, поместили в изолятор временного содержания, однако городской суд санкционировал в отношении нее домашний арест. Уголовное расследование по указанному факту проводится по ст. 106,части 3 УК РК, то есть, умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщил официальный представитель ДП области Жетысу Кобей Нурахмет.

На постановление суда прокуратурой города внесен частный протест в областной суд об избрании меры пресечения в виде содержания по арестом.