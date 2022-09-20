Происшествия
Няню подозревают в убийстве ребёнка в Жетысуской области

Молодую женщину подозревают в убийстве трехлетнего ребенка в области Жетысу. Врачи обнаружили на его теле множественные повреждения и диагностировали тяжелую травму головы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать вынуждена была пойти на этот шаг из-за отсутствия жилья. Сама, чтобы материально обеспечить детей, трудилась на нескольких работах.

По словам женщины, 12 сентября ей позвонили и сообщили, что ребенок себя плохо чувствует. Пришлось отвезти малыша в больницу, где он и скончался.

"Я задолжала оплату по уходу за детьми, поэтому няня отказалась отдать их мне. Я предложила написать расписку, что выплачу долг. Но няня не взяла ее. А когда сообщили, что сын заболел, приехав за ним, я увидела, что Дэвид был весь в синяках, на нем живого места не было. Няня мне сказала, что он упал в ванной комнате. Я хочу, чтобы виновные понесли положенное наказание", - говорит мать погибшего ребёнка Мадина Таукенова.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.

"В рамках расследования предварительно установлено, что ребенок подвергался избиению неоднократно. Вначале мы задержали няню, поместили в изолятор временного содержания, однако городской суд санкционировал в отношении нее домашний арест. Уголовное расследование по указанному факту проводится по ст. 106,части 3 УК РК, то есть, умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сообщил официальный представитель ДП области Жетысу Кобей Нурахмет.

На постановление суда прокуратурой города внесен частный протест в областной суд об избрании меры пресечения в виде содержания по арестом.

 

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Покушения на демократические устои нет!
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Асфальт сам себя не положит
Покушения на демократические устои нет!
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Рожден делать добро
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Гран-при проходит в Астане
Все для Справедливого Казахстана
Народная любовь
Тарифы, налоги, бюджет
Отдушка для сероводорода
С учетом антропогенной нагрузки
Сто лет оды творчества
За дело берется «Кибершериф»
«Шерстяной» путь
«Барыс» снова на коне
Крепкая броня
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Происшествия
Трех школьниц задавил водитель ассенизаторской машины в нар…
Происшествия
Парня сбили насмерть на пешеходном переходе в Петропавловске
Происшествия
Жительница Темиртау пришла домой и обнаружила в квартире во…
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Карагандинской области, по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]