О чем пишут на заборах разных стран?

На заборе написано...

Афоризмы, заметки на память, личные откровения, стихи и шутки – что только не пишут на стенах и заборах люди под влиянием момента и с фломастером под рукой.

«На заборе написано». Реакция на эту фразу у большинства людей будет примерно одинаковая: на заборе (стене, парапете, бордюре, столбе etc) малюют всякие непристойности, слова обсценной лексики и прочие неприличные вещи. Собственно – да. Как правило, так и есть. Но, как мы вы­учили еще в начальной школе, не бывает правил без исключений, в том числе когда дело касается таких не имеющих к науке вещей, как слова на заборах.

Оставлять после себя следы на стенах и прочих горизонтальных и не только поверхностях люди начали многие тысячи лет назад. Сегодня те первые наскальные рисунки, петроглифы, надписи – важное культурное наследие, имеющее огромное значение для истории всего человечества, уважаемое и оберегаемое.

Относительно недавно и продолжатель этих древних традиций – стрит-арт – перестал восприниматься как вандализм, а перешел в разряд признаваемых и уважаемых направлений в изобразительном искусстве. Уличные художники вполне легально получают «холсты» для своих произведений от городских администраций, их работы можно увидеть на главных улицах столиц по всему миру, муралы и граффити охраняются, а их авторы могут даже вполне неплохо зарабатывать.

Однако есть и другой тип городских «скалописцев»: случайные люди, у которых в случайный момент времени случайно оказались под рукой пригодная для письма поверхность, фломастер (мел, маркер, ручка, карандаш, перо, баллончик с краской – нужное подчеркнуть) и настроение что-нибудь написать. Эти письмена – порыв, настроение, слепок момента. Иногда забавный и нелепый. Иногда грустный. Романтичный. Остросоциальный.

Если вчитываться в условный «забор» без предубеждения, можно найти совершенно не­ожиданные перлы.

Как вам, например, первая строчка из стихотворения «Роман» французского поэта-символиста Артюра Рембо, выведенная маркером на мраморной поверх­ности одного из фонарей, установленных вдоль центрального парка в Нур-Султане? «В 17 лет серьезность не к лицу» прочитала я там однажды утром по дороге на работу и долго потом удивлялась (до сих пор удив­ляюсь, в принципе).

В одном из дворов старой части нашей столицы очень долго можно было наблюдать размашисто и разноцветно выписанную на стене дома цитату из известного стихотворения поэта Серебряного века Иннокентия Анненского: «Не потому что от нее светло, а потому что с ней не надо света».

А вот еще из интеллектуально-литературного: «Мне грезится счастливый финал у Кафки» – такой загадочный трафарет попался однажды на московском Арбате. Продолжать можно долго.

Тот, кто решил назвать ленту сообщений в социальных сетях «стеной», явно любитель читать стены в «реале». «Усердно работать важно, но есть кое-что, что значит даже больше: верить в себя», «Не ищи в людях монстра, ищи в монстре человека», «Начало перспективнее конца, а помидор вкуснее огурца», «Чтобы забыть тебя, мне понадобится вечность» – вот несколько текстов, выловленных на стенах и заборах, которые смело можно использовать в качестве статуса в каких-нибудь «Одноклассниках».

Но лично я больше всего люб­лю и с огромным удовольст­вием коллекционирую странные надписи, которые, как любят говорить глубокомысленные комментаторы в Интернете, «заставляют задуматься».

Например, два года подряд я ходила на работу мимо забора с огромной, написанной желто-черной краской фразой на нем – «Моя душа живет в обкомах». До сих пор гадаю, что автор имел в виду.

«Я не ненормальная! Я хорошая» – написал кто-то черным фломастером на стене автобус­ной остановки. А рядом другим почерком выведенный карандашом ответ – «Я верю».

Фраза «Мама, прости, я выросла грустной», увиденная однажды под мостом, портит мне настроение до сих пор. С другой стороны, увиденный там же патетический возглас «Это начало конца» с восхитительной опечаткой во втором слове («начаа» вместо «начало») с таким же постоянством веселит. Как и чудесный текст «Единорог Павел трагически погиб здесь», которую иначе как ситуативной инсталляцией и не назовешь – кто-то вывел эту надпись на стене над лужей расплесканной кем-то бирюзовой краски (кровь единорога, надо полагать).

Иногда надписи перекликаются друг с другом во времени и пространстве. Так, уже лет 10 назад на набережной в Омске попалась на глаза фраза «Я не спал два года, а потом уснул» (мне до сих пор чувствуется здесь что-то маркесовское, нечто подобное вполне могло бы случиться в Макондо, например). А несколькими годами позже уже в Уфе пришла «ответка» в виде трафарета, оставленного на деревянных оконных ставнях – «Сон для слабаков».

«Свети и бейся», «Смешно и страшно», «Нужны ли мы нам?», «Любишь мех? Носи свой!», «Ну и что дальше?», «Табу! Сегодня можно», «Просто немного свети», «Все идет по плану», «Свобода слова, свобода мысли. Why not?» – малая часть коллекции, собранной по «заборам» нашей столицы и не только. Никаких бранных слов, никакой непристойности. Почти городская поэзия, философия, социальный активизм...

...Безусловно, такие «письмена» – это, по сути, порча имущества, и романтизировать мелкое хулиганство намерения нет. Но эти «стенгазеты» – часть городской среды. Они есть фактически в каждом городе на каждом континенте – Нью-Йорк и Каир, Москва и Пекин, Бишкек и Брюссель, Гавана и Коломбо, Токио и Тбилиси... Людям везде есть что сказать, и так хочется поймать золотую рыбку, чтобы попросить у нее способность понимать все эти тексты. Ведь, как было написано в одной московской подворотне: «Все, что от меня останется – надписи на стенах».