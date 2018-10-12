О дискриминации в казахстанском ММА рассказал Ким

Национальную сборную Казахстана не хотят допускать на чемпионат мира по MMA, который пройдет с 11 по 18 ноября в Бахрейне под эгидой объединенных международных организаций WMMAA и IMMAF. О дискриминации со стороны международных организаций на брифинге в Астане рассказали президент федерации MMA Казахстана Асылбек Дюсенов и вице-президент федерации MMA Казахстана Анатолий Ким, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы получаем информацию, что на чемпионат мира национальная сборная не допускается, а туда заявляются ребята с другой федерации, которые не прошли и не были подготовлены. Все эти вещи мы не можем оставлять. Мы обратились с этой проблемой на имя министра, чтобы Министерство вмешалось в наш вопрос и озвучило свою позицию и мнение по этому поводу", – сказал Дюсенов.
Ким заявил, что в неолимпийских видах спорта и, в частности, MMA такая проблема встречается часто и об этом мало говорят.
"Международные организации диктуют условия целым странам как развивать наш спорт, что делать. Я считаю, что это неправильно, и мы не должны обслуживать интересы международных организаций в ущерб собственному народу и стране. У нас есть законы и федерация, которая развивала этот спорт с момента его образования. Тем не менее мы испытываем дискриминацию, и в силу политических и собственных интересов сборная Казахстана, которую формирует Министерство культуры и спорта РК совместно с нашей федерацией, не допущена. Это вопиющий факт", – отметил Ким.
Вице-президент федерации ММА подчеркнул, что в сборную попадают только сильнейшие.
"Не мои ребята, не Асылбека (Дюсенова – прим. автора), не с моего региона. Наша национальна сборная – это те ребята, которые заслужили это по праву. Они участвуют в областном отборе, республиканском и, пройдя все учебно-тренировочные сборы, заслужили право представлять свою республику. По каким-то критериям в этом году допустили команду от федерации панкратиона и грэпплинга, которая по большому счету не имеет отношения к развитию нашего вида спорта. Я думаю, что меры будут приняты и сделаны выводы", – сказал Ким.
Также он заявил, что "другая федерация" провела незаконный чемпионат Казахстана и незаконно представляет нашу страну на международной арене.
"Незаконная деятельность осуществляется уже второй год. Ей никто не запрещает объединиться с нами. Мы всегда с удовольствием примем их в свои ряды. Просто они намеренно не идут на это. Не нужно делить федерации в стране", – заверил Анатолий Ким.
Более того, Ким сообщил, что они вступили в новую международную федерацию IMMAF. Однако деньги, которые были перечислены в эту организацию и выделены на спортсменов, еще не вернули.
"По итогам 2017 мы вошли в топ-3 стран-лидеров этой организации. На чемпионате Азии и мира успешно выступили. В этом году нас допустили на чемпионат Азии, но по неизвестным причинам чемпионат был сорван. До сегодняшнего дня деньги, которые были выделены на спортсменов, на которые были перечислены в эту организацию, еще не вернулись к нам. Это 650 долларов с каждого спортсмена, 21 член сборной был зарегистрирован. Мы попросили эти деньги перекинуть на взносы для спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Бахрейне. Тоже до сих пор не сделано. Это вопиющее нарушение законности и интересов наших прав. Это даже нарушение собственных уставных требований этих организаций", – недоумевает Ким.
Кроме того, он напомнил, что чемпионат мира будет проходить под эгидой двух объединенных организаций WMMAA
и IMMAF, в которых прямо указано работать с федерациями, признанными государством.
"В той и другой организации прямо указано в уставе, что они обязаны работать в странах с теми федерациями, которые признаны государством. По какой причине они не допускают нашу сборную, мы затрудняемся ответить. Надеемся, что те люди, которые вводят в заблуждение, будут призваны к ответу", – заключил Ким.
В свою очередь президент национальной федерации смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга РК Айдар Махметов, чьи ребята будут представлять Казахстан на предстоящем чемпионате мира, озвучил свою позицию.
"Национальная федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга является полноценной федерацией IMМAF, а также всемирной ассоциации MMA – WMMA. Две федерации сейчас находятся на стадии слияния. При слиянии объединенная федерация выбирает единственную федерацию по виду спорта ММА, ответственную за развитие этого спорта в стране. 15 мая мы эту бумагу получили официально. Наши функционеры, тренеры, рефери и руководство лично принимают участие по получению квалификации и по улучшению навыков всех направлений. У нас идет полное взаимодействие с IMМAF. На чемпионате мира был дедлайн по регистрации – истек 1 октября. Теперь ни одна федерация не имеет право заявить своих бойцов. Мы заявили бойцов в девяти из десяти категорий среди мужчин и в двух категориях среди женщин", – заявил Махметов.
Кроме того, он отметил, что федерация смешанных единоборств, панкратиона и грэпплинга РК участвовала в двух чемпионах мира IMМAF.
"Федерация, которая дала пресс-конференцию, никогда не участвовала в чемпионате мира IMМAF. Они получили аккредитацию 13 июня этого года. Для получения аккредитации у нее должно быть членство в международной федерации либо признание Национального олимпийского комитета. Ни того, ни другого у нее нет. На каком основании она получила аккредитацию? Почему они тогда не едут на чемпионат мира?" – задался вопросом Махметов.
Напомним, что федерация MMA Казахстана всегда приводила национальную сборную к высоким достижениям, являясь одним из лидеров мирового рейтинга и первой на Азиатском континенте.