Достижения совета сотрудничества тюркоязычных государств отметил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает со вступительной речью на 10-м саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Фото: пресс-служба президента РК

«Как вы знаете, на данный момент уже проделана большая работа. У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием «Перспективы тюркского мира – 2040». Самое главное, мы укрепили единство братских стран. Мы продемонстрировали всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских народов», – сказал Токаев.

По его словам, теперь цель состоит в том, чтобы сохранить единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. По мнению президента, тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами.