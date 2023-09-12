О дремлющих долге и совести

В очередной раз обратил внимание на этот факт, когда в одном из популярных пабликов Тараза наткнулся на комментарий под фотографией, на которой наглядно видно, как на полпути брошена работа по замене арычных лотков.

Жительница, опубликовавшая снимок, возмущается, что при замене бетонных лотков во дворах шести домов микрорайо­на «Салтанат» работа осталась недоделанной. Где-то установили новые лотки, где-то остались старые, а местами и вовсе ничего нет. И этот раскардаш, по ее словам, продолжается уже третий месяц, но ничего не меняется.

Сегодня многие отмечают низкое качество работ, выполняемых строителями. Недавно и мне при посещении микрорайона «Байтерек» довелось увидеть трещины, заметные невооруженным глазом, которыми пошла одна из стен пятиэтажного жилого дома. По словам жильцов, это от просадки здания, из-за чего у них в подъезде даже вздулся напольный кафель. А ведь дом построен всего-то около пяти лет назад…

Увы, этот пример не единичен. Неоднократно приходилось слышать от тех, кто проживает в многоэтажных домах микрорайона «Астана», также сравнительно недавно возведенных, что в их квартирах из-за постоянной влажности от поверхности оконных проемов начинает отходить эмаль вместе со штукатуркой.

Помнится, были жалобы и на то, что в первых домах этого мик­рорайона кое-где из-за проседания фундамента даже покосились стены. Понятно, что были явно нарушены строительные нормы, ведь строители работали даже в зимние морозы. Видимо, уложиться в срок для подрядчиков было важнее, чем соблюсти технологию бетонных работ.

Страна уже знает примеры недобросовестного строительства. Достаточно вспомнить обрушение элитной новостройки в Караганде в 2012 году, которая сложилась подобно карточному домику. Благо, что накануне всех жильцов успели эвакуировать и обошлось без жертв. А если бы развитие событий пошло по иному сценарию?

В подобных эксцессах одни склонны винить строительных подрядчиков, мол, недобросовестно выполнили свои обязательства, другие – систему госзакупок, из-за которой нередко происходит серьезная задержка начала работ, а затем наблюдается штурмовщина, третьи – коррупцию, которая съедает немалую часть выделенных средств.

А кто-то видит проблему во всем этом сразу.

Другой вопрос – наличие строительного мусора, который оставляют подрядчики после себя. Будь то жилой дом, игровая площадка, дорога или остановка, – неважно, но уже не удивляешься, встретив в местах строительства обломки кирпичей или бетонных плит, не демонтированные ограждения или неубранные армированные блоки.

Такими действиями подрядчики показывают свое истинное отношение к тому, чем они занимаются. Открытым текстом читается пренебрежение и неряшливость. Если говорить простыми словами, то это называется работой, сделанной «тяп-ляп» или «на отвяжись». Для них, вероятно, важно только заработать.

Их мало заботит, как потом здесь будут жить люди, пользоваться результатами их труда, что о них подумают и скажут, будут ли вспоминать хорошим словом или ругать... А ведь заботиться, по идее, следовало бы, поскольку это касается репутации, которая (что было бы логично) напрямую должна влиять на результаты будущих тендеров.

Но, к всеобщему несчастью, коррупционные схемы по-прежнему действуют. Срабатывает надежда на пресловутые личные деловые связи и денежные «откаты», а такие качества подлинных профессионалов, как совесть, чувство долга, наконец, ответственность, продолжают пребывать в летаргии.