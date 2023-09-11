О финансах – прозрачно

ФАТФ – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД⁄ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем данным стандартам.

Результаты процедуры оценки свидетельствуют о том, что в Казахстане формируется эффективная государст­венная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соответствующая стандартам ФАТФ. В частности, сильной ее стороной признан значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества. Отмечена эффективность расследования дел, связанных с отмыванием преступных доходов.

– Наша страна продемонстрировала эффективное противодействие отмыванию преступных доходов. Это будет способствовать исполнению поручений Главы государства, – говорит исполняю­щий обязанности управляющего директора регуляторного офиса МФЦA, директор департамента по борьбе с отмыванием денег Валихан Гусманов. Ведь не случайно Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в качестве ключевых аспектов грядущей стратегии развития страны на ближайшие годы назвал разгосударствление и выстраивание открытой конкурентной экономики.

Глава государства также неоднократно упомянул о критериях прозрачности и открытости в осуществлении всех намеченных реформ.

– Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) применяет модель риск-ориентированного подхода в надзоре, разработанную на основе классического подхода управления рисками с учетом присущих особенностей бизнеса участников МФЦА. Такая модель позволяет эффективно распределять ресурсы для применения мер в соответствии с рекомендациями ФАТФ, – отметил Валихан Гусманов.

Эксперт уточнил, что МФЦА непрерывно анализирует уязвимости в сфере ПОД⁄ФТ, применяя разработанную риск-ориентированную модель регулирования и надзора над участниками. В рамках построения эффективной сис­темы ПОД⁄ФТ установлен постоянный обмен информацией с АФМ РК, налажен канал эффективного взаимодействия.

Так, на этапе регистрации и авторизации (лицензирования) проводится проверка компаний и их собственников, изучается структура бенефициарного владения с использованием открытых источников, международных, а также отечественных баз данных и санкцион­ных списков Казахстана и СБ ООН. После прохождения всех необходимых процедур компании переходят под надзор кураторов финансового центра.

Таким образом, по словам Валихана Гусманова, режим в области ПОД⁄ФТ обеспечивается за счет многоуровневой системы надзора и контроля. Она основана на оценке рисков и позволяет применять превентивные меры, укреп­лять прозрачность и доступность информации о бенефициарной собственности юридических лиц и образований, а также обеспечивать международное сотрудничество.

ФАТФ публикует «черные списки» государств, представляющих угрозу безопасности мировой финансовой сис­теме, а также «серые списки» стран с недостаточно развитой национальной системой ПОД⁄ФТ. Если к государству применяются санкции ФАТФ, то страдает не только его репутация, но и возникают проблемы при проведении международных транзакций. Падает инвестиционная привлекательность страны.

Сегодня около 180 стран мира внед­ряют рекомендации в сфере ПОД⁄ФТ, разработанные ФАТФ. Соблюдение стандартов ФАТФ является важным шагом для обеспечения безопасности, стабильности и развития страны, а также для ее интеграции в мировое финансовое сообщество.

Результаты прохождения данной оценки влияют на финансовую стабильность в стране, так как поддерживают чистоту финансовой системы и минимизируют риски, связанные с использованием финансовых ресурсов для незаконных целей. Также повышают привлекательность страны для иностранных инвесторов и имеют мультипликативный эффект на позицию Казахстана в международных рейтингах (ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Transparency International и других). Данная оценка позволит казахстанскому бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций и в целом способствует повышению инвестицион­ной привлекательности не только МФЦА, но и страны в целом.