О готовности к реализации казахско-корейских договоренностей заявил Бектенов

Фото: пресс-служба правительства РК

Собеседники обсудили вопросы дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Кореи Юн Сок Ёля. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, усилению взаимодействия в промышленной, энергетической, авиационной и других отраслях.

«Казахстан видит большие перспективы в развитии торгово-экономического партнерства. В целях обеспечения динамичного развития двустороннего сотрудничества правительство готово немедленно приступить к практической реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в таких перспективных сферах, как энергетика, освоение и переработка редкоземельных металлов, инфраструктура, производство автомобилей и их компонентов, эффективное использование водных ресурсов, финансы и др.

Развитие обрабатывающего сектора – одно из приоритетных направлений работы правительства Казахстана во исполнение поручения главы государства по диверсификации экономики. На сегодня достигнут высокий показатель инвестирования корейских компаний в развитие казахстанского машиностроения. В РК формируются автомобильные кластеры, планируется наладить производство комплектующих. К примеру, в Алматы налажена мелкоузловая сборка автомобилей марки Hyundai, в Костанайской области – производство автомобилей бренда KIA, в городе Семей – совместное производство автобусов Daewoo Bus Global. В ближайшее время корейские компании начнут производить в Казахстане автомобильные сиденья и мультимедиа для автомобилей.

С учетом подписанных накануне соглашений открываются новые перспективы дальнейшего расширения корейского присутствия и локализации производств крупных корпораций. Обозначена заинтересованность Казахстана в производстве аккумуляторов для электрокаров с применением южнокорейских технологий. Олжас Бектенов подчеркнул заинтересованность в дальнейшем усилении сотрудничества в автопроме и содействии корейской стороны в вопросах подготовки казахстанских кадров для автомобильной промышленности страны.

Кроме того, Казахстан и Корея активизируют обмен технологиями и совместную реализацию проектов в приоритетных отраслях. В области сортировки, переработки и ликвидации отходов перспективным является проект по строительству мусороперерабатывающего завода. В металлургической отрасли – налаживание производства ферросплавов. В сфере геологии – сотрудничество в области совместной добычи и переработки редкоземельных металлов и производства продукции высоких переделов в Казахстане с последующей поставкой в Корею на взаимовыгодных условиях.

Водородная энергетика также может стать одним из перспективных направлений для сотрудничества. Локализация производства лифтового оборудования, в свою очередь, позволит повысить безопасность строительных объектов. В авиации для укрепления культурно-гуманитарных связей и бизнес-контактов будет проработан вопрос запуска новых пассажирских авиамаршрутов. Необходимость обусловлена двукратным увеличением количества корейских туристов в Казахстане за прошедший год.

В Казахстане функционирует специально созданная Рабочая группа по сотрудничеству с Республикой Корея. В проработке находятся ряд перспективных проектов, таких как строительство новой кондитерской фабрики Lotte в Алматинской области, производство бытовой техники Samsung в Карагандинской области, нефтегазового оборудования Hi Air Korea в г.Алматы и другие.