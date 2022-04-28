Свежий выпуск О качестве жизни 28 апреля 2022 г. 4:11 Тусупбекова Лаура Поправки по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью одобрил в первом чтении Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова. Законопроектом также предусматривается определение права на первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения. Проектом вносится норма на изменение понятия «инвалид» на «лицо с инвалидностью», «ребенок-инвалид» на «ребенок с инвалидностью», а также введение понятия «абилитация» – комплекс мер, направленных на формирование и развитие у лиц с инвалидностью отсутствовавших способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Кроме того, поправками предлагается включение людей с инвалидностью третьей группы в категорию лиц, освобожденных от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и технического характера, а также при создании интернет-ресурсов и размещении информации на компонентах веб-портала «электронного правительства». Законопроектом вносятся поправки, согласно которым таксопарки должны обеспечивать на каждые 10 такси одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством таксопарки должны обеспечить на каждую тридцатую машину одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью. Внесены изменения в правила приобретения автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью для регулярных маршрутов. Законопроектом предусматривается также уточнение периодов боевых действий, участники которых отнесены к «ветеранам боевых действий на территории других государств». Всего на реализацию законопроекта предусмотрено 5,9 млрд тенге, предусмотренных в республиканском бюджете на 2022–2024 годы. Также, согласно новеллам, одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, будет возмещена стоимость пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от суммы. – Готовы ли санатории принять такое количество сопровождающих, хватит ли у них ресурсов? – выразила обеспокоенность депутат. По словам вице-министра труда и социальной защиты населения Руслана Сакеева, отечественные санатории каждый год расширяют свои возможности с учетом требований законодательства. – Сегодня около 70 санаториев зарегистрированы и оказывают подобные услуги. Конечно, в летний период санатории переполнены, но весной и осенью можно запланировать пребывание там детей с инвалидностью и сопровождающих, – отметил он. Также нововведениями предлагается снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тысяч детского населения до 50 тысяч. В этой связи депутат Вера Ким поинтересовалась: как при существующем дефиците кадров будут обеспечены вновь создаваемые психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК) необходимыми квалифицированными кадрами с учетом предлагаемого снижения нагрузки? По словам представителя Минобразования, сегодня в стране насчитывается 175 тыс. детей с особыми потребностями. Министерство увеличило количество грантов и квот на дефектологические специальности. В этом году предусмотрено 300 специалистов, которые будут получать гранты, в прошлом году их было 250, в последующем количество грантов увеличится. Одобрил Мажилис и ратификацию Соглашения между правительствами Казахстана и КНР по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов. Соглашение подписано 7 июня 2018 года в Пекине. Ратификация соглашения проводится в целях обеспечения недопущения ввоза на территорию государств-сторон ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, запрещенных к ввозу. Между тем депутат Динара Закиева попросила пояснить, как сегодня производится возврат в случае установления фактов нарушения радиационного фона ввозимых товаров, в том числе по транзитным грузам, и какие конкретные изменения ожидаются после вступления в силу данного соглашения. Вице-премьер – министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, что наше законодательство позволяет осуществлять все мероприятия по выявлению радиационного фона и тех товаров, которые превышают допустимое радиационное излучение. – Мы такие товары выявляем сразу и отправляем тому же грузоотправителю обратно в Китай. В прошлом году было более ста таких случаев. Данное соглашение дает нам не допускать такие факты. То есть мы сейчас действуем постфактум – выявляем и потом отправляем. По данному соглашению китайская сторона вообще не должна направлять такие товары, – сказал глава Минфина. Также, согласно повестке, депутаты во втором чтении одобрили поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг со своими изменениями и дополнениями. Так, предлагается введение упрощенного порядка урегулирования страхового случая по автострахованию (Европротокол), реализуемого с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд для обеспечения оперативного получения страховых выплат по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). Европротокол применяется в случае отсутствия вреда жизни и здоровью участников ДТП и при незначительности размера ущерба. Кроме того, предлагается совершенствование системы ценообразования обязательного автострахования путем пересмотра коэффициентов «бонус-малус», используемых для предоставления скидки при покупке страхового полиса для водителей с низким показателем аварийности. Также страховые компании обяжут предоставлять в Государственное кредитное бюро информацию по договорам страхования и перестрахования для создания полноценной централизованной базы по страховой статистике. Предлагается предварительное уведомление страховыми компаниями об истечении срока действия договора страхования граждан, которые по требованиям закона обязаны заключить договор страхования и несут административную ответственность за неисполнение таких требований. Озвучили депутаты и ряд запросов в адрес госорганов. Так, депутат Ерлан Смайлов поднял проблему плотной застройки в городах Казахстана. В первую очередь в Алматы и Нур-Султане. – Ситуация вышла из-под контроля, местные акиматы с ней не справляются, а в ряде случаев своими действиями усугубляют ее. Постоянно воспроизводящиеся ситуации с кулуарными решениями акиматов и застройщиков о точечном строительстве и уплотнении стали точкой протестной мобилизации городских жителей и ухудшения их социального самочувствия, – констатировал Ерлан Смайлов. Одной из главных причин складывающейся ситуации мажилисмен считает абсолютную закрытость и непрозрачность процесса принятия архитектурных и градостроительных решений акиматами, без учета наличия и возможностей инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры в виде школ, детских садов и больниц, наличия общественных пространств в виде скверов и парков. – В результате манипуляций местных исполнительных органов и строительных компаний идет бессистемная застройка городов «человейниками», деградация городской среды, зеленых зон и в целом ухудшается качество жизни горожан, в первую очередь жителей Алматы и Нур-Султана, – отметил мажилисмен. Он подчеркнул, что ситуация в корне противоречит концепции «слышащего государства» и курсу политических реформ, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в мартовском Послании, где было сказано о максимальном вовлечении казахстанцев в процессы принятия решений на местах, формировании постоянного и действенного диалога власти и общества, улучшении их ежедневной жизни. – Считаем необходимым законодательно запретить уплотнительную и точечную застройку в городах страны внутри жилых кварталов, на местах общественного пользования, а при строительстве жилых комплексов и кварталов законодательно обязать застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства, – сказал депутат. Также в поддержку инициативы жителей Алматы, в продолжение инициативы Главы государства Ерлан Смайлов озвучил предложение о переименовании города Капчагая и присвоении международному аэропорту Алматы имени Динмухамеда Кунаева.