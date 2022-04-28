О качестве жизни

Поправки по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью одобрил в первом чтении Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова.

Законопроектом также предусматривается определение права на первоочередное обслуживание лиц с инвалиднос­тью в организациях здравоохранения. Проектом вносится норма на изменение понятия «инвалид» на «лицо с инвалидностью», «ребенок-инвалид» на «ребенок с инвалидностью», а также введение понятия «абилитация» – комплекс мер, направленных на формирование и развитие у лиц с инвалидностью отсутст­вовавших способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.

Кроме того, поправками предлагается включение людей с инвалидностью третьей группы в категорию лиц, освобожденных от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и техничес­кого характера, а также при создании интернет-ресурсов и размещении информации на компонентах веб-портала «электронного правительства».

Законопроектом вносятся поправки, согласно которым таксопарки должны обеспечивать на каждые 10 такси одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством таксопарки должны обеспечить на каждую тридцатую машину одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью.

Внесены изменения в правила приобретения автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью для регулярных маршрутов. Законопроектом предусматривается также уточнение периодов боевых действий, участники которых отнесены к «ветеранам боевых действий на территории других государств».

Всего на реализацию законопроекта предусмотрено 5,9 млрд тенге, предусмотренных в республиканском бюджете на 2022–2024 годы.

Также, согласно новеллам, одному из законных представителей, сопровож­дающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, будет возмещена стоимость пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от суммы.

– Готовы ли санатории принять такое количество сопровождающих, хватит ли у них ресурсов? – выразила обеспокоенность депутат.

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения Руслана Сакеева, отечественные санатории каждый год расширяют свои возможности с учетом требований законодательства.

– Сегодня около 70 санаториев зарегистрированы и оказывают подобные услуги. Конечно, в летний период санатории переполнены, но весной и осенью можно запланировать пребывание там детей с инвалидностью и сопровождающих, – отметил он.

Также нововведениями предлагается снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тысяч детского населения до 50 тысяч. В этой связи депутат Вера Ким поинтересовалась: как при существующем дефиците кадров будут обеспечены вновь создаваемые психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК) необходимыми квалифицированными кадрами с учетом предлагаемого снижения нагрузки?

По словам представителя Минобра­зования, сегодня в стране насчитывает­ся 175 тыс. детей с особыми потребностями. Министерство увеличило количество грантов и квот на дефектологичес­кие специальности. В этом году предусмотрено 300 специалистов, которые будут получать гранты, в прошлом году их было 250, в последующем количество грантов увеличится.

Одобрил Мажилис и ратификацию Соглашения между правительствами Казахстана и КНР по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радио­активных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов. Соглашение подписано 7 июня 2018 года в Пекине. Ратификация соглашения проводится в целях обеспечения недопущения ввоза на территорию государств-сторон ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, запрещенных к ввозу.

Между тем депутат Динара Закиева попросила пояснить, как сегодня производится возврат в случае установления фактов нарушения радиационного фона ввозимых товаров, в том числе по транзитным грузам, и какие конкретные изменения ожидаются после вступления в силу данного соглашения.

Вице-премьер – министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, что наше законодательство позволяет осущест­влять все мероприятия по выявлению радиационного фона и тех товаров, которые превышают допустимое радиационное излучение.

– Мы такие товары выявляем сразу и отправляем тому же грузоотправителю обратно в Китай. В прошлом году было более ста таких случаев. Данное соглашение дает нам не допускать такие факты. То есть мы сейчас действуем постфактум – выявляем и потом отправляем. По данному соглашению китайская сторона вообще не должна направлять такие товары, – сказал глава Минфина.

Также, согласно повестке, депутаты во втором чтении одобрили поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг со своими изменениями и дополнениями. Так, предлагается введение упрощенного порядка урегулирования страхового случая по автострахованию (Европротокол), реализуемого с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд для обеспечения оперативного получения страховых выплат по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП). Европротокол применяется в случае отсутствия вреда жизни и здоровью участников ДТП и при незначительнос­ти размера ущерба. Кроме того, предлагается совершенствование системы ценообразования обязательного автострахования путем пересмотра коэффициентов «бонус-малус», используемых для предоставления скидки при покупке страхового полиса для водителей с низким показателем аварийности. Также страховые компании обяжут предоставлять в Государственное кредитное бюро информацию по договорам страхования и перестрахования для создания полноценной централизованной базы по страховой статистике.

Предлагается предварительное уведомление страховыми компания­ми об истечении срока действия договора страхования граждан, которые по требованиям закона обязаны заключить договор страхования и несут административную ответственность за неис­полнение таких требований.

Озвучили депутаты и ряд запросов в адрес госорганов. Так, депутат Ерлан Смайлов поднял проблему плотной заст­ройки в городах Казахстана. В первую очередь в Алматы и Нур-Султане.

– Ситуация вышла из-под контро­ля, местные акиматы с ней не справляются, а в ряде случаев своими действиями усугубляют ее. Постоян­но воспроизводящиеся ситуации с кулуарными решениями акиматов и застройщиков о точечном строительстве и уплотнении стали точкой протестной мобилизации городских жителей и ухудшения их социального самочувствия, – констатировал Ерлан Смайлов.

Одной из главных причин складывающейся ситуации мажилисмен считает абсолютную закрытость и непрозрачность процесса принятия архитектурных и градостроительных решений акиматами, без учета наличия и возможностей инженерной, транспорт­ной, социальной инфраструктуры в виде школ, детских садов и больниц, наличия общественных пространств в виде скверов и парков.

– В результате манипуляций местных исполнительных органов и строительных компаний идет бессистемная застройка городов «человейниками», деградация городской среды, зеленых зон и в целом ухудшается качество жизни горожан, в первую очередь жителей Алматы и Нур-Султана, – отметил мажилисмен.

Он подчеркнул, что ситуация в корне противоречит концепции «слышащего государства» и курсу политических реформ, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в мартовском Послании, где было сказано о максимальном вовлечении казахстанцев в процессы принятия решений на местах, формировании постоянного и действенного диалога власти и общест­ва, улучшении их ежедневной жизни.

– Считаем необходимым законодательно запретить уплотнительную и точечную застройку в городах страны внутри жилых кварталов, на местах общественного пользования, а при строительстве жилых комплексов и кварталов законодательно обязать застройщиков возводить объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства, – сказал депутат.

Также в поддержку инициативы жителей Алматы, в продолжение инициативы Главы государства Ерлан Смайлов озвучил предложение о переименовании города Капчагая и присвоении международному аэропорту Алматы имени Динмухамеда Кунаева.