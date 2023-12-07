Какие изменения ждут таксистов в Казахстане

В Казахстане ответственность за соблюдение водителями требований к такси возложат на операторов мобильных приложений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК

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Сегодня в Казахстане операторы мобильных приложений заказа такси определены как информационно-диспетчерские службы, которые имеют право обслуживать только официальных перевозчиков такси – ИП или юрлиц РК, подавших уведомление в местные исполнительные органы.

Ожидается, что 1 января 2025 года заработают поправки в Закон РК «Об автомобильном транспорте», которые позволят причислить к официальным перевозчикам такси и физических лиц.

Они смогут полноправно заниматься таксоперевозками, подав в МИО уведомления для включения в реестр официальных перевозчиков такси. А ответственность и контроль по соблюдению водителем требований к такси возложат на оператора мобильного приложения. Новшества направлены на обеспечение соблюдения законодательства таксистами-физлицами, пояснили в ведомстве.

При этом, акцентировали в Минтранспорта, поправки могут заработать уже с 2024 года, что связано с высокой актуальностью вопроса.

В октябре этого года уполномоченные госорганы приняли совместную дорожную карту по искоренению незаконных пассажирских перевозок. Предусматриваются рейды по стихийным стоянкам перевозчиков для проверки их соответствия требованиям законодательства, упорядочение контроля за деятельностью мобильных приложений заказа такси, выявление незаконных перевозчиков через системы фотовидеофиксации («Сергек», АСИ и так далее), проработка интеграции мобильных приложений заказа такси с ИС госорганов для мониторинга работы автомобилей и их водителей, добавили в министерстве.