О мерах по повышению безопасности полетов в Казахстане рассказали сотрудники КГА руководству ИКАО

Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации высоко оценил внедрение европейской модели регулирования гражданской авиации Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

В рамках 41-й сессии Ассамблеи ИКАО казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела встречу с генеральным секретарем ИКАО Хуаном Карлосом Салазаром с участием директора Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО Николя Ралло, в ходе которой доложено о принимаемых мерах по повышению безопасности полетов.

"Генсек ИКАО высоко оценил и поддержал внедрение с 2017 года в Казахстане европейской модели регулирования гражданской авиацией и отметив, что это является передовым и одним из наиболее эффективных подходов в мире, который полностью соответствует стандартам безопасности ИКАО", - рассказали в КГА.

Салазар выразил благодарность за приверженность Казахстана стандартам и рекомендуемой практике ИКАО и отметил прогресс нашей страны по результатам валидационной оценки в 2021 в 84% соответствия требованиям ИКАО.

"Генеральный секретарь ИКАО и директор Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО поблагодарили за активное участие Казахстана в 41-й Ассамблеи и мероприятиях, проводимых региональным бюро ИКАО. В свою очередь руководитель казахстанской делегации Талгат Ластаев выразил инициатива создать представительство авиационных властей Казахстана в штаб-квартире ИКАО для совместной работы и обмена опытом, которая была активно поддержана руководством ИКАО", - проинформировала пресс-служба Комитета гражданской авиации.

Также казахстанская делегация, учитывая опыт посещения Казахстана двумя предыдущими генсеками ИКАО, пригласила Салазара посетить нашу страну с официальным визитом в ближайшее время. Генеральный секретарь принял предложение и проинформировал что с удовольствием посетит Казахстан в удобное для обеих сторон время.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) является специализированным учреждением Организации объединенных наций (ООН), устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

ИКАО учреждена на основании положений части ІІ Чикагской конвенции 1944 года. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада).

Членами ИКАО являются 193 государства.