О нарушениях в сфере госконтроля за использованием земли высказался сенатор Лукин

По его словам, системные ошибки и бездействие отдельных должностных лиц наносят серьезный ущерб предпринимательскому климату

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Незаконные проверки, неправомерные предписания и выборочный подход к исполнению судебных решений - сенатор Андрей Лукин рассказал о выявленных серьезных нарушениях в сфере госконтроля за использованием земли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Такой подход, по мнению сенатора, создает риски для предпринимателей и подрывает доверие к власти.

«Системные ошибки и бездействие отдельных должностных лиц наносят серьезный ущерб предпринимательскому климату. Требуется вмешательство и принятие системных мер, чтобы не допустить повторения нарушений в будущем. Государственный контроль за земельными ресурсами должен осуществляться в рамках закона, без создания избыточного давления на предпринимателей», — подчеркнул сенатор Лукин.

Так, в Северо-Казахстанской области проверка ТОО «BIDAI-ASTYK» была проведена без уведомления руководства, что привело к признанию предписания незаконным. В Восточно-Казахстанской области предписание ТОО «Георгиевское» о необходимости освоения земельных участков было снято без выполнения требований, тогда как в аналогичной ситуации с ТОО «CEO Group» санкции остались в силе, несмотря на устранение нарушений.