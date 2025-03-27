О нарушениях в сфере госконтроля за использованием земли высказался сенатор Лукин

По его словам, системные ошибки и бездействие отдельных должностных лиц наносят серьезный ущерб предпринимательскому климату
Незаконные проверки, неправомерные предписания и выборочный подход к исполнению судебных решений - сенатор Андрей Лукин рассказал о выявленных серьезных нарушениях в сфере госконтроля за использованием земли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената
Такой подход, по мнению сенатора, создает риски для предпринимателей и подрывает доверие к власти.
«Системные ошибки и бездействие отдельных должностных лиц наносят серьезный ущерб предпринимательскому климату. Требуется вмешательство и принятие системных мер, чтобы не допустить повторения нарушений в будущем. Государственный контроль за земельными ресурсами должен осуществляться в рамках закона, без создания избыточного давления на предпринимателей», — подчеркнул сенатор Лукин.
Так, в Северо-Казахстанской области проверка ТОО «BIDAI-ASTYK» была проведена без уведомления руководства, что привело к признанию предписания незаконным. В Восточно-Казахстанской области предписание ТОО «Георгиевское» о необходимости освоения земельных участков было снято без выполнения требований, тогда как в аналогичной ситуации с ТОО «CEO Group» санкции остались в силе, несмотря на устранение нарушений.
«Для исправления сложившейся ситуации и предотвращения аналогичных нарушений в будущем предлагаю принять ряд неотложных мер: обеспечить законность проверок, прекратить практику необоснованных проверок и предписаний, повысить контроль за исполнением судебных решений. Также необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к нарушениям, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Ввести прозрачные механизмы контроля», – заявил сенатор Лукин.