О нехватке специалистов для ТЭЦ рассказали депутатам в ЗКО

Фото: пресс служба Мажилиса РК

В ходе беседы Асхат Рахимжанов отметил, что работа теплоэлектроцентралей находится на особом контроле Мажилиса, поэтому свои встречи в регионах депутат начал именно с этого стратегического объекта.

Генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Бакытжан Акимгужин сообщил, что ТЭЦ является одной из крупнейших в Западно-Казахстанской области и обеспечивает город теплом и горячей водой. Её строительство началось в 1953 году, а 22 декабря 1960 года был запущен первый турбоагрегат.

На сегодня изношено 88% ТЭЦ, поэтому проводится её реконструкция. К примеру, замена первого турбоагрегата началась пять лет назад, подключение запланировано на март 2025 года.

– Проблема здесь в дороговизне оборудования. А так как оно будет приобретаться через посредников, это, возможно, повлияет и на тариф. По словам работников, средняя зарплата составляет около 200 тыс. тенге, поэтому молодёжь не заинтересована в трудоустройстве здесь, – отметил Асхат Рахимжанов.

В этой связи сотрудники предприятия попросили рассмотреть меры по поддержке молодых специалистов. В свою очередь Асхат Рахимжанов проинформировал о законах, принимаемых в Парламенте. В том числеразъяснил преимущества нового Закона «О теплоэнергетике».

Депутаты возьмут на контроль вопросы, поднятые в ходе встречи. Мажилисмен отметил, что на их основе будет подготовлен специальный депутатский запрос, который озвучат на пленарном заседании.