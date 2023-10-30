О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны

Минувшей ночью в столице часть домов осталась без электроэнергии в связи с аварией на сетях. На место срочно выехали аварийные службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

По данным пресс-службы, после 00:00 в городе поочередно полностью восстановили подачу электроэнергии на всех объектах и ЖК.

"На 01:00 все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены", - проинформировали в акимате.

Отмечается, что по городу были задействованы следующие бригады АО «Астана-РЭК»:

- 5 бригад оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 0.4/10 кВ;

- 4 бригады оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 110 кВ;

- 4 бригады, отвечающие за обслуживание подстанций;

- 5 бригад, специализирующихся на релейной защите.

Эти бригады восстанавливали подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами, пояснили в городской администрации.

В акимате отметили, что авария на электросетях не повлияла на работу медучреждений столицы.

"Авария на электросетях затронула 7 городских медицинских учреждений. Но все они были подключены к генераторам, поэтому отключения электроэнергии на этих объектах не было. Сбоев в работе нет", - сообщили в пресс-службе.

Также в столичной администрации добавили, что в соцсетях распространяют фото со взрывом, который якобы произошел на ТЭЦ-2 в Астане.

"Акимат Астаны сообщает, что информация не соответствует действительности и просит верить только официальным источникам", - добавили в пресс-службе.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.