О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны

Энергетика, Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Минувшей ночью в столице часть домов осталась без электроэнергии в связи с аварией на сетях. На место срочно выехали аварийные службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

По данным пресс-службы, после 00:00 в городе поочередно полностью восстановили подачу электроэнергии на всех объектах и ЖК.

"На 01:00 все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены", - проинформировали в акимате.

Отмечается, что по городу были задействованы следующие бригады АО «Астана-РЭК»:

- 5 бригад оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 0.4/10 кВ;
- 4 бригады оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 110 кВ;
- 4 бригады, отвечающие за обслуживание подстанций;
- 5 бригад, специализирующихся на релейной защите.

Эти бригады восстанавливали подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами, пояснили в городской администрации.

В акимате отметили, что авария на электросетях не повлияла на работу медучреждений столицы.

"Авария на электросетях затронула 7 городских медицинских учреждений. Но все они были подключены к генераторам, поэтому отключения электроэнергии на этих объектах не было. Сбоев в работе нет", - сообщили в пресс-службе.

Также в столичной администрации добавили, что в соцсетях распространяют фото со взрывом, который якобы произошел на ТЭЦ-2 в Астане.

"Акимат Астаны сообщает, что информация не соответствует действительности и просит верить только официальным источникам", - добавили в пресс-службе.

Напомним, прошлым вечером жители правого берега Астаны сообщили о масштабном отключении электричества и отсутствии горячего и холодного водоснабжения в жилых домах.

 

#Астана #авария #электроэнергия #станция

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