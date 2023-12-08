О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев

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«Никакого присутствия иностранных инвесторов не будет. Предприятием будет владеть и управлять казахстанский инвестор. Общий объем инвестиций в течение 3 лет составит порядка $3,5 млрд и в самое ближайшее время инвестиции составят более $1 млрд в улучшение операционной работы предприятия», – отметил на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

Ранее сообщалось, что правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. ArcelorMittal также пожертвовала 16 млрд тенге в благотворительный фонд «Қазақстан халқына».

Шарлапаев рассказал, что сделка между правительством РК и корпорацией ArcelorMittal была подписана 7 декабря, все расчеты и перевод акций были закончены вчера во второй половине дня.

«Речь идет о двух активах. Первый – полный комплекс текущего предприятия «АрселорМиттал Темиртау». Это включает в себя угольный и стальной комплексы, все предприятие целиком. Второй актив, о котором мало кто знает: у ArcelorMittal в Актау был завод по производству труб для нашей нефтегазовой индустрии. Этот актив также попадает в периметр сделки. Когда мы говорим о двух активах, речь идет не о каком-то разделении, а о том, что в сделку дополнительно к основному производству «АрселорМиттал Темиртау» вошел трубный завод в Актау», – пояснил глава Минпромышленности.