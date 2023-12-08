О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев

АО «АрселорМиттал Темиртау» будет владеть и управлять казахстанский инвестор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
«Никакого присутствия иностранных инвесторов не будет. Предприятием будет владеть и управлять казахстанский инвестор. Общий объем инвестиций в течение 3 лет составит порядка $3,5 млрд и в самое ближайшее время инвестиции составят более $1 млрд в улучшение операционной работы предприятия», – отметил на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.
Ранее сообщалось, что правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. ArcelorMittal также пожертвовала 16 млрд тенге в благотворительный фонд «Қазақстан халқына».
Шарлапаев рассказал, что сделка между правительством РК и корпорацией ArcelorMittal была подписана 7 декабря, все расчеты и перевод акций были закончены вчера во второй половине дня.
«Речь идет о двух активах. Первый – полный комплекс текущего предприятия «АрселорМиттал Темиртау». Это включает в себя угольный и стальной комплексы, все предприятие целиком. Второй актив, о котором мало кто знает: у ArcelorMittal в Актау был завод по производству труб для нашей нефтегазовой индустрии. Этот актив также попадает в периметр сделки. Когда мы говорим о двух активах, речь идет не о каком-то разделении, а о том, что в сделку дополнительно к основному производству «АрселорМиттал Темиртау» вошел трубный завод в Актау», – пояснил глава Минпромышленности.
«Кроме того, мы вели достаточно длительные переговоры о размере пожертвования в фонд «Қазақстан халқына» со стороны ArcelorMittal, а также об условиях дальнейшей работы предприятия», – добавил министр.