О новых подходах в здравоохранении рассказала Тамара Дуйсенова
Шынар Оспанова
Развитие первичной медико-санитарной помощи поможет поменять структуру здравоохранения Казахстана. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства здравоохранения и социального развития сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По поручению Главы государства, мы приступили к разработке мероприятий второго этапа госпрограммы "Саламатты Қазақстан" на 2016–2020 годы. Одним из ее наиболее приоритетных направлений станет развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) как центрального звена, определяющего структуру и принципы организации всей системы здравоохранения страны. С учетом стратегического курса на вхождение Казахстана в число 30 развитых государств мира, организация ПМСП должна быть приведена в соответствие со стандартами стран ОЭСР", – сообщила министр.
В частности, по ее данным, необходимо решить несколько существующих сегодня проблем в организации ПМСП. Ключевыми из них являются проблема доступности и качества услуг, возникающих из-за существенных различий в организации, потребности, особенностях оказания медицинских услуг, материальной базы, потенциал секторов ПМСП села и города. Второе – кадровое обеспечение, включающее в себя проблемы медицинского образования, недостаточный уровень квалификации медицинских работников в работе по семейному принципу, низкая мотивация специалистов, неравномерное и нерациональное распределение кадров.
"С прошлого года внедряется принцип фондодержания на уровне ПМСП. Мы начали осуществлять финансирование на основе применения единого и комплексного подушевого норматива, но общий объем выделенных средств пока остается на уровне 26% от общего объема, выделяемого на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи", – проинформировала Тамара Дуйсенова.
Международный опыт свидетельствует, что необходимый охват населения и эффективное оказание услуг ПМСП достигается при объеме финансирования на уровне не менее 40% от расходов на здравоохранение.
"С учетом текущей ситуации нами подготовлен первый вариант концептуальных подходов к развитию ПМСП. Он предусматривает перестрой принципа оказания ПМСП от отдельного человека к семье, то есть формирование универсальной, доступной, интегрированной, социально ориентированной и организованной ПМСП. В этой связи предстоит рассмотреть следующие вопросы: расширение перечня оказываемых ПМСП услуг, пересмотр структуры, которая должна обеспечить эти виды услуг, подготовку и повышение квалификации кадров, пересмотр лекарственного обеспечения и, конечно же, поэтапное увеличение доли финансирования ПМСП в общем объеме финансирования", – подчеркнула министр.
Она также добавила, что доработанный проект с учетом обсуждения будет вынесен на рассмотрение Национального совета по охране здоровья при Правительстве в апреле этого года.