Экономия в 400 километров

Общество
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Валентина Мелехова, Костанайская область

Самый короткий путь с юга в центральную и северную части Казахстана появится в ближайшие три-четыре года

фото из архива "КП"

Это станет возможным благодаря реализации проек­та «Ремонт автодороги Жезказган – Петропавловск», в рамках которого будет произведена замена 53 водопропускных труб, а также отремонтировано асфальтовое покрытие от границ Улытауской области до Аркалыка.

На средний ремонт участка дороги протяженностью 20 км планируется затратить 2 млрд тенге, из которых 200 млн освоят уже в текущем году.

– Это очень важный проект, поскольку открывает самый короткий путь с юга Казах­стана в центр и на север страны. Водителям не придется объезжать Балхаш, они будут ехать напрямую, экономя 400 километров пути. Ожидаем, что таким образом весь грузопоток с юга нашей страны двинется через Аркалык, а это, несомненно, придаст импульс развитию малого и среднего бизнеса в Торгайском регионе, – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Всего же на ремонт автодорог республиканского значения, проходящих через Костанайскую область, в этом году выделено свыше 5 млрд тенге. Бюджет автодорожной отрасли по всем программам реконс­трукции асфальтового полотна на дорогах местного значения составляет 58,3 млрд тенге. По сравнению с 2023-м финансирование увеличилось на 32%. В общей сложности реконструкции подвергнется 371 участок улиц в 108 населенных пунктах.

– Также впервые из средств областного бюджета выделено 37 миллионов тенге на установку в сельских населенных пунктах более 900 единиц дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и 970 миллионов тенге на устройство 35 километров пешеходных тротуаров. Данные меры направлены на улучшение безопасности дорожного движения и инфраструктуры, а также предотвращение въез­да грузовых автомобилей на улицы населенных пунктов, – рассказал руководитель управления пассажирского транс­порта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

По итогам текущего года доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличится на 4% и достигнет 91%, а доля улично-дорожной сети в хорошем и удовлетворительном состоянии возрас­тет до 60%.

#проект #реализация #автодорога #Жезказган-Петропавловск

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