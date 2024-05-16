Уникальный опыт

Главы верховных судов Асламбек Мергалиев (Казахстан), Замирбек Базарбеков (Кыргызстан), Бахтиёр Исламов (Узбекистан), Инам Каримов (Азербайджан), Дхананджая Й. Чандрачуд (Индия) и эксперты Всемирного банка приняли участие в работе онлайн-форума по вопросам применения искусственного интеллекта в правосудии.
Международная ассоциация по судебному администрированию (МACA) обозначила значимость казахстанского опыта судебного менеджмента для мировой судебной системы. Исходя из этого лидеры верховных судов и эксперты обсудили практику нашей страны по преобразованию судопроизводства с IT.
Асламбек Мергалиев на форуме поделился примечательными показателями: по данным ООН, Казахстан находится на 28-м месте среди 193 стран, входящих в мониторинг, по развитию электронного правительства и на восьмом – по оказанию онлайн-услуг. По исследованию CEPEJ, наша республика располагается на почетном четвертом месте среди 47 стран по использованию IT-технологий в судах.
Эксперты, в том числе президент МАСА Луис Пальма, говоря о значительных достижениях Казахстана, подчеркнули его ощутимый прогресс в реформах. Благодаря им судьи освобождены от выполнения не свойственных им функций по административной деятельности, установлено независимое составление бюджета для судов, автоматизировано распределение дел, подтолкнувшее к применению принципа экстерриториальности в юрисдикции (распределять дела не в одном суде, а между судами страны).
Особое внимание обращено на уровень качественного цифрового доступа к судам и разработку удобных для пользователя IТ-сервисов. Использование машинного обучения, искусственного интеллекта и робототехники как вспомогательного инструмента для обеспечения единообразия правоприменения, по мнению Луиса Пальмы, служит потенциалом, способствующим росту достижений.
Международные специалисты отметили эффективность внедренного робота по санкционированию постановлений судоисполнителей, применение ИИ для подготовки проекта судебного решения и в качестве smart-помощника для юристов, цифровую аналитику судебной практики, способы улучшения доступа к правосудию через технологии, включая чат-боты.
Но больше всего зарубежных экспертов заинтересовало то, как эти IT-инструменты повлияли на работу казахстанских судов: сделали их более открытыми, ускорили обработку больших данных и бесперебойную коммуникацию участников судебных процессов, минимизировали судебные ошибки и увеличили доверие к суду.
Вице-президент МАСА, руководитель Судебной администрации РК Наиль Ахметзакиров в завершение форума подчеркнул заинтересованность в интеграции передового опыта. Участники форума, стремясь к совместному развитию надежной цифровой защиты системы правосудия, отметили как очевидное стремление Астаны превратить Казахстан в IT-гигант.
Форум стал платформой для обмена идеями и практиками, которые могут вдохновить на изменения в судебных системах и поддержать общее стремление к обеспечению эффективного и доступного для всех правосудия, проинформировала пресс-служба Верховного суда РК.
Напомним: МACA – глобальная организация, ориентированная на развитие судебного менеджмента, – ежегодно проводит обзор лучших практик. В ее составе представители 104 стран, Казахстан состоит в структуре с 2015 года.