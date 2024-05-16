Уникальный опыт

Главы верховных судов Асламбек Мергалиев (Казахстан), Замирбек Базарбеков (Кыргызстан), Бахтиёр Исламов (Узбекистан), Инам Каримов (Азербайджан), Дхананджая Й. Чандрачуд (Индия) и эксперты Всемирного банка приняли участие в работе онлайн-форума по вопросам применения искусственного интеллекта в правосудии.

фото из архива "КП"

Международная ассоциация по судебному администрированию (МACA) обозначила значимость казахстанского опыта судебного менеджмента для мировой судебной системы. Исходя из этого лидеры верховных судов и эксперты обсудили практику нашей страны по преобразованию судопроизводства с IT.

Асламбек Мергалиев на форуме поделился примечательными показателями: по данным ООН, Казахстан находится на 28-м мес­те среди 193 стран, входящих в мониторинг, по развитию элект­ронного правительства и на восьмом – по оказанию онлайн-услуг. По исследованию CEPEJ, наша республика располагается на почетном четвертом месте среди 47 стран по использованию IT-технологий в судах.

Эксперты, в том числе президент МАСА Луис Пальма, говоря о значительных достижениях Казахстана, подчеркнули его ощутимый прогресс в реформах. Благодаря им судьи освобождены от выполнения не свойственных им функций по административной деятельности, установлено независимое составление бюджета для судов, автоматизировано распределение дел, подтолкнувшее к применению принципа экстерриториальности в юрисдикции (распределять дела не в одном суде, а между судами страны).

Особое внимание обращено на уровень качественного цифрового доступа к судам и разработку удобных для пользователя IТ-сервисов. Использование машинного обучения, искусственного интеллекта и робототехники как вспомогательного инструмента для обеспечения единообразия правоприменения, по мнению Луиса Пальмы, служит потенциалом, способствующим росту достижений.

Международные специалис­ты отметили эффективность внедренного робота по санк­ционированию постановлений судоисполнителей, применение ИИ для подготовки проекта судебного решения и в качестве smart-помощника для юристов, цифровую аналитику судебной практики, способы улучшения доступа к правосудию через технологии, включая чат-боты.

Но больше всего зарубежных экспертов заинтересовало то, как эти IT-инструменты повлияли на работу казахстанских судов: сделали их более открытыми, ускорили обработку больших данных и бесперебойную коммуникацию участников судебных процессов, минимизировали судебные ошибки и увеличили доверие к суду.

Вице-президент МАСА, руководитель Судебной администрации РК Наиль Ахметзакиров в завершение форума подчеркнул заинтересованность в интеграции передового опыта. Участники форума, стремясь к совместному развитию надежной цифровой защиты системы правосудия, отметили как очевидное стремление Астаны превратить Казахстан в IT-гигант.

Форум стал платформой для обмена идеями и практиками, которые могут вдохновить на изменения в судебных системах и поддержать общее стремление к обеспечению эффективного и доступного для всех правосудия, проинформировала пресс-служба Верховного суда РК.

Напомним: МACA – глобальная организация, ориентированная на развитие судебного ­менеджмента, – ежегодно проводит обзор лучших практик. В ее составе представители 104 стран, Казах­стан состоит в структуре с 2015 года.