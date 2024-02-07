О переходе на полную цифровизацию налогового администрирования рассказал Токаев

Президент
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В Астане проходит расширенное заседание правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: akorda.kz

В своем выступлении глава государства затронул тему цифровизации налогового администрирования в республике.

- Еще один резерв – полная цифровизация налогового администрирования. Данная сфера должна стать самой передовой в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта. Работы здесь непочатый край.

В Комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию. Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены. Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру Комитета государственных доходов.

В целом, необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях. Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов. Это приоритетное направление работы правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мной новой экономической политики, - отметил президент. 

#Токаев #президент #Правительство #заседание

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