О погоде по Казахстану на 19-21 ноября рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 19-21 ноября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, неустойчивый характер погоды на большей части республики будет связан с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются осадки: на севере в виде снега, на остальной части республики – смешанный вид осадков (дождь, снег).

20 ноября на востоке республики прогнозируется сильный снег, на юго-востоке - сильные осадки.

По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, северо-западе, востоке и в центре – метель.

Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе и севере до 15-23 мороза, на востоке до 12-20 мороза, отметили синоптики.