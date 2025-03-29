О развитии сельских территорий проинформировал вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков. По официальным данным, на 1 января 2025 года в 6 179 сельских населенных пунктах проживают 7,5 млн человек. По итогам 2024 года инвестиции в основной капитал в сельской местности составили 7,9 трлн тенге.

– Министерство национальной экономики продолжает реализацию Концепции развития сельских территорий на 2023–2027 годы. В нее интегрированы положения программ «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения», «Ауыл – Ел бесігі», «Ауыл аманаты», «С дипломом – в село!» и других проектов, – сообщил Бауыржан Омарбеков.

С 2019 года на реализацию «Ауыл – Ел бесігі» направлен 701 млрд тенге, в результате чего модернизировано 5,3 тыс. км инженерных сетей, отремонтировано 7,9 тыс. км поселковых дорог, построены и реконструированы социальные объекты. В 2025-м в 500 сельских населенных пунктах будет завершено более 900 проектов на 176,4 млрд тенге.

Спикер говорил также о том, как в сельской местности решается кад­ровая проблема, поддерживается бизнес, сказал и о прямых выборах акимов сельских округов. По его словам, с 2021 по 2024 год избран 2 641 аким сельских округов, при этом 70% из них заняли эту долж­ность впервые. Для повышения их профессиональных и управленческих компетенций Академией государственного управления при Президенте РК и партией «Аmanat» при содействии МНЭ разработана Программа переподготовки акимов, и обучение уже проходят 1 815 человек.

О работе по обеспечению населенных пунктов питьевой водой и модернизации инженерных сетей в СЦК проинформировал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Бахытжан Жунисбеков.

По словам главы комитета, за последние годы уровень охвата питьевой водой значительно увеличился. По итогам 2024 года к централизованной системе водоснабжения подключены 99,4% населения в городах и 97,8% – в селах. Для достижения таких показателей из рес­публиканского бюджета было выделено более 1 трлн тенге. В первую очередь средства направлялись в густонаселенные населенные пункты.

– В малонаселенных селах устанавливаются компактные модульные блоки для очистки воды, что позволяет оптимизировать расходы. Однако часть населения предпочитает пользоваться собственными скважинами и колодцами. В таких случаях совместно с санитарно-эпидемиологической службой проводится анализ качества воды, – пояснил Бахытжан

Жунисбеков.

Он также напомнил, что для обновления коммунальных сетей в декабре прошлого года принят нацио­нальный проект «Модернизация энергетичес­кого и коммунального секторов», в рамках которого запланированы реконструкция 10 тыс. км сетей, из них 5 тыс. км водопроводных, модернизация 32 и строительство 13 канализационно-очистных сооружений. Полная автоматизация производственных процессов коммунальных услуг и учет ресурсов в реальном времени позволят оптимизировать затраты коммунальных предприятий и снизить потери.

На брифинге в СЦК вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев представил основные подходы к реформированию сферы физической культуры и спорта. Приоритетными направлениями остаются формирование эффективной, прозрачной и ориентированной на результат системы подготовки спортсменов, развитие массового спорта, а также модернизация спортивной инфраструктуры.

Спикер сообщил, что министерством разработан проект закона «О физической культуре и спорте», который 29 января 2025 года был одобрен в Мажилисе во втором чтении и направлен на рассмотрение в Сенат. Документ предусматривает ряд ключевых изменений, в том числе предоставление министерству полномочий по утверждению лимитов бюджетных средств на содержание профессиональных клубов; запрет на бюджетное финансирование спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана; установление требований к аккредитации федераций.

Разрабатываются подзаконные акты. В частности, определены лимиты на финансирование профессиональных команд по игровым видам спорта, обеспечена система ротации руководителей спортивных организаций на административно-территориальном уровне и утверждены принципы назначения руководителей через конкурсную комиссию.

Отвечая на вопросы журналис­тов, Серик Жарасбаев сообщил, что министерство внедряет подушевое нормативное финансирование в детско-юношеских спортивных школах. Определены около 60 прио­ритетных видов спорта – это олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские, а также виды, включенные в программы Азиатских и Паразиатских игр, и национальные виды спорта.