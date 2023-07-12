О росте тарифов на комуслуги высказался премьер

Поручения, Правительство, Экономика, Энергетика
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели ход реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр подчеркнул, что наблюдается критическая ситуация с состоянием инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Недавним примером служит авария на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, в результате чего без электроснабжения остались Атырауская и Мангистауская области. Прошедший отопительный сезон также выявил множество проблем.

Он отметил, что поддержание в рабочем состоянии всех объектов инфраструктуры требует больших инвестиций, так как многие из них эксплуатируются еще с середины прошлого века.

«Для эффективной модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения была предложена программа «Тариф в обмен на инвестиции». Данный подход позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций, повысить надежность работы энергосистемы и снизить износ оборудования», — сказал Смаилов.

По его словам, рост тарифов для населения в этом году составит 10-30%, что является весьма умеренным повышением, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

«В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения», — подчеркнул премьер-министр.

Глава Правительства указал на то, что более трех лет станции, коммунальные предприятия республики работали практически без доходов, поэтому средства в ремонт и модернизацию не вкладывались. Если это и делалось, то через привлечение заемного капитала либо за счет государства.

В то же время ремонт энергообъектов стал дороже в десятки раз. Произошел значительный рост цен на металлопрокат, трубы, арматуру, подшипники, насосы, электротехническое оборудование и так далее. Из-за низких зарплат из энергетической отрасли начался отток квалифицированных специалистов. При этом делать условия их работы более привлекательными предприятия не могли.

Более того, начиная с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электрической энергии, в этой связи предстоит наращивать ее выработку.

«Поэтому рост тарифов необходим. А при внедрении программы «Тариф в обмен на инвестиции» мы будем уверены, что прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производства. Новая политика будет основываться на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования. Соответствующие законодательные поправки, нормативные правовые акты уже приняты», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил премьер-министр, ранее государство не могло корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно.

Вместе с тем он подчеркнул, что рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей.

«За счет средств местных бюджетов малообеспеченным семьям на оплату коммунальных услуг предоставляется жилищная помощь. Она выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи», — отметил глава Правительства.

В целом, по его словам, центральными и местными исполнительными органами проводится большая работа в коммунальном секторе, поэтому ни один регион не должен допустить срыва отопительного сезона, а также крупных аварий. Особенно это актуально для северных областей, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода.

«Ремонты должны проводиться четко по установленным графикам. В этом году будет отремонтировано примерно 6 тыс. км инженерных сетей. Это крайне изношенные объекты инфраструктуры, которые требуют немедленной модернизации. Монополистам будет передано более 25 тыс. км бесхозных коммунальных сетей. Они должны привести их в порядок. Все эти изменения должны почувствовать наши граждане», — указал премьер-министр.

В заключение он поручил Минфину и АФМ обеспечить контроль за надлежащим исполнением инвестиционных программ коммунальными предприятиями и станциями, Миннацэкономики, Минэнерго и Мининдустрии – не допустить необоснованного роста тарифов и обеспечить защиту прав потребителей.

#Смаилов #поручение #Правительство #комуслуги #тарифы #рост

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