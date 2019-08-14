Происшествия
О ситуации на реке Каргалы рассказали в ДЧС Алматы
Лаура Тусупбекова
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предоставили официальную информацию по ситуации на реке Каргалы, передает Kazpravda.kz.

"В связи с устойчивым температурным фоном за последние 2 месяца 14 августа текущего года в 6:20 произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам с ориентировочным расходом 5 куб. м/сек., уровень воды в озере понизился на 5 метров, предварительный объем сошедшей воды составляет более 20 тыс. кубов.

Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сиренно-речевые устройства. Для оповещения населения также направлены пожарные подразделения Наурызбайского района, дорожно-патрульные экипажи через сигнально-громкоговорящую связь", – отметили в ДЧС.

Приведены в готовность пункты приема пострадавшего населения в Наурызбайском районе, для эвакуации подготовлены школы в Бостандыкском районе.

На участке вдоль русла речки Каргалы Наурызбайского района была отключена подача газоснабжения и обесточена электроэнергия, сформирован оперативный штаб по ликвидации ЧС.

На место прибыл аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, в ДЧС города отметили, что 14 августа прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе. 

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