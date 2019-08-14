О ситуации на реке Каргалы рассказали в ДЧС Алматы
Лаура Тусупбекова
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предоставили официальную информацию по ситуации на реке Каргалы, передает Kazpravda.kz.
"В связи с устойчивым температурным фоном за последние 2 месяца 14 августа текущего года в 6:20 произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам с ориентировочным расходом 5 куб. м/сек., уровень воды в озере понизился на 5 метров, предварительный объем сошедшей воды составляет более 20 тыс. кубов.
Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сиренно-речевые устройства. Для оповещения населения также направлены пожарные подразделения Наурызбайского района, дорожно-патрульные экипажи через сигнально-громкоговорящую связь", – отметили в ДЧС.
Приведены в готовность пункты приема пострадавшего населения в Наурызбайском районе, для эвакуации подготовлены школы в Бостандыкском районе.
На участке вдоль русла речки Каргалы Наурызбайского района была отключена подача газоснабжения и обесточена электроэнергия, сформирован оперативный штаб по ликвидации ЧС.