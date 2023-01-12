О составе Сената после выборов высказался Ашимбаев

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Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью журналистам в Сенате представил свое видение будущего состава Сената после выборов, которые состоятся 14 января, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я хочу сказать, что 20 сенаторов будут избраны. 64 кандидата зарегистрированы, из них только четверо – действующие сенаторы. И они являются представителями тех регионов, которые были созданы в прошлом году. Соответственно, мы видим, что из действующих сенаторов где-то максимум могут быть избраны 3-4 из этих 20. Если их поддержат депутаты маслихатов», - сказал Ашимбаев.

Он подчеркнул, что высказанное им мнение лишь предположение, но отметил, что большую часть палаты будут представлять новые депутаты.

«Я говорю о такой возможности. Какое решение будет принято, зависит от депутатов маслихатов. Большинство приходящих сенаторов будут новыми людьми, новыми лицами, на которых есть запрос у нашего общества», - отметил спикер.