Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Экономика
О теневом экспорте газа заявил глава Минэнерго
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр энергетики Болат Акчулаков в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил, что одной из причин дефицита сжиженного газа в стране является теневой экспорт, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Одной из основных причин дефицита объемов этого вида топлива является теневой экспорт, что приводит к нехватке сжиженного газа для населения и необоснованному росту цен. Сейчас у министерства нет полномочий в режиме реального времени проводить мониторинг за оборотом газа на внутреннем рынке и его экспортом", – сказал министр.

По его словам, из-за отсутствия механизма регулирования розничных цен со стороны госорганов есть риски повышения цен, которые также связаны с дефицитом объёма сжиженного газа.

Болат Акчулаков отметил, что производство сжиженного газа в Казахстане не растет, а ремонт изношенных заводов периодически приводит к снижению общей выработки сжиженного газа.

«Отпускная цена с завода установлена на уровне 28 тысяч тенге за тонну, она довольно низкая. Если будут сохраняться низкие цены, никакого стимулирования для роста производства не будет, потому что эти цены ниже себестоимости газа. Чтобы решить проблему, топливо включат в список товаров, которые обязательны к оформлению сопроводительными накладными на транспорт (СНТ), а также усилят требования к контрольно-кассовым машинам на заправочных станциях на предмет выдачи чеков при реализации нефтяного сниженного газа. Также рассматривается возможность предоставления Министерству энергетики  удаленного доступа к данным оператора фискальных данных и СНТ», - пояснил глава Минэнерго.

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