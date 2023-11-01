О вирусах и прививках

В октябре в республике зарегистрировано 638 208 случаев ОРВИ, 66% заболевших – дети до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 27%.

– За последнюю неделю в республике зарегистрировано 119 792 случая ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей заболевае­мость снизилась на 25,8%. Министерством проводится мониторинг циркуляции гриппа и других негриппозных вирусов. С начала сезона на грипп исследовано 2 543 образца, вирус гриппа не выявлен. Основную долю положительных результатов составляют риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп, – говорила на пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Она напомнила: наиболее эффективный метод профилактики гриппа – вакцинация. В текущем году на бюджетные средства приобретено 2 млн 414 тыс. доз вакцины «ГРИППОЛ+» российского производства на сумму 2,2 млрд тенге. Она позволит охватить вакцинацией 12% населения республики. По данным Минздрава, на сегодня привито 1 млн 516 тыс. человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость COVID-19 снижена в 35 раз.

Волновала журналистов и ситуация с корью. Так, с начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания, из них свыше 80% – среди детей до 14 лет. Чаще болеют дети до 5 лет. 70% из заболевших детей не вакцинированы. Вице-министр напомнила, что согласно Национальному календарю вакцинации прививки против кори делают дважды: в 1 год и в 6 лет.

– Принято решение о дополнительной иммунизации против кори с 6 ноября – детей с 6 до 11 месяцев, а также с начала декабря – детей от 2 до 5 лет, – добавила спикер.

Еще одним важным вопросом стало лицензирование деятельности дезинфекторов: оно будет введено с 1 июля 2024 года.

– С учетом того, что практически ежегодно регистрируются случаи с отравлением, мы в рамках закона о биобезопасности ввели эту норму. Она вступит в силу с 1 июля 2024 года. В КоАП предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности: для физлиц – 15 МРП, субъектов малого предпринимательства – 45 МРП, среднего – 80 МРП. Самая большая – по субъектам крупного предпринимательства – 150 МРП, – уточнила вице-министр.