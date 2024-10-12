О здоровье матери и ребенка

На расширенном брифинге, прошедшем в СЦК, представители медицинских профильных ведомств и организаций рассказали о том, какая работа проводится для укрепления охраны здоровья матери и ребенка в Казахстане.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравохранения Магрипы Ембергеновой, в республике работает 141 молодежный центр здоровья. Там анонимно и конфиденциально предоставляются услуги акушерами-гинекологами, урологами и психологами: молодежи и детям оказывается профилактическая помощь по вопросам здоровья, создавая безопасную среду для обсуждения и решения их проблем. Кроме того, внимание уделяется формированию социальной инфраструктуры, включая развитие перинатальных центров и детских клиник, что позволяет повысить уровень медицинской помощи и реабилитации. Осуществляются программы по обучению медицинского персонала, а также информированию населения о доступных медицинских услугах и правах пациентов. Как было отмечено на брифинге, беременным и женщинам в послеродовом периоде помощь оказывается в 240 родильных стационарах, насчитывающих 9 тыс. коек, из которых 43% расположены в сельской местности.

– Детская медицинская помощь организована через 6 республиканских центров, 26 детских больниц и 66 реа­билитационных центров, в которых предусмотрено 18 тысяч коек для лечения детей. Общий коечный фонд реабилитационных центров сос­тавляет 4 310. Кроме того, работают 16 центров раннего вмешательства, – проинформировала Магрипа Ембергенова, добавив, что рассматриваются меры по улучшению материально-технической базы детских стационаров.

На сегодняшний день в Казахстане на учете состоят около 270 тыс. беременных. Данный показатель значительно лучше предыдущих лет. Это, как заметила глава департамента охраны здоровья матери и ребенка, говорит о том, что все силы представителей первичной медико-санитарной помощи брошены на то, чтобы женщины вставали на положенный учет до десяти недель беременности. Однако, по словам главного внештатного генетика МЗ РК Гульшары Абильдиновой, к сожалению, беременные не проходят инвазивную пренатальную диагностику, что сказывается на течении беременности в последующем.

– К планированию беременности нужно подходить с максимальной ответственностью. Обязательно следует проходить пренатальный скрининг. У нас есть полный арсенал методов для диагностики хромосомной патологии. Открытие «клиники одного дня» позволяет максимально приблизить медицинскую помощь к женщинам. Однако беременные не проходят инвазивную диагностику. А если у плода выявляют порок развития, многие отказываются от прерывания беременнос­ти. Нам нужно изменить отношение к этому вопросу, – отметила спикер.

Что касается неонатальной помощи, то в нашей стране, по словам заведующей кафедры неонатологии НАО «Медицинский университет Астана» МЗ РК Куляш Джаксалыковой, основная цель такой службы заключается не только в повышении выживаемости новорожденных, но и в улучшении качества их жизни. Ключевым аспектом является питание: в 2016 году было проведено исследование, показавшее, что всего 38% детей в Казахстане находятся на грудном вскармливании. Это подчеркивает важность работы по популяризации грудного вскармливания и поддержки матерей в этом процессе, что в свою очередь способствует улучшению здоровья и благополучия новорожденных.