О здоровье матери и ребенка

Свежий выпуск
2
Насихат Оркушпаева

На расширенном брифинге, прошедшем в СЦК, представители медицинских профильных ведомств и организаций рассказали о том, какая работа проводится для укрепления охраны здоровья матери и ребенка в Казахстане.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравохранения Магрипы Ембергеновой, в республике работает 141 молодежный центр здоровья. Там анонимно и конфиденциально предоставляются услуги акушерами-гинекологами, урологами и психологами: молодежи и детям оказывается профилактическая помощь по вопросам здоровья, создавая безопасную среду для обсуждения и решения их проблем. Кроме того, внимание уделяется формированию социальной инфраструктуры, включая развитие перинатальных центров и детских клиник, что позволяет повысить уровень медицинской помощи и реабилитации. Осуществляются программы по обучению медицинского персонала, а также информированию населения о доступных медицинских услугах и правах пациентов. Как было отмечено на брифинге, беременным и женщинам в послеродовом периоде помощь оказывается в 240 родильных стационарах, насчитывающих 9 тыс. коек, из которых 43% расположены в сельской местности.

– Детская медицинская помощь организована через 6 республиканских центров, 26 детских больниц и 66 реа­билитационных центров, в которых предусмотрено 18 тысяч коек для лечения детей. Общий коечный фонд реабилитационных центров сос­тавляет 4 310. Кроме того, работают 16 центров раннего вмешательства, – проинформировала Магрипа Ембергенова, добавив, что рассматриваются меры по улучшению материально-технической базы детских стационаров.

На сегодняшний день в Казахстане на учете состоят около 270 тыс. беременных. Данный показатель значительно лучше предыдущих лет. Это, как заметила глава департамента охраны здоровья матери и ребенка, говорит о том, что все силы представителей первичной медико-санитарной помощи брошены на то, чтобы женщины вставали на положенный учет до десяти недель беременности. Однако, по словам главного внештатного генетика МЗ РК Гульшары Абильдиновой, к сожалению, беременные не проходят инвазивную пренатальную диагностику, что сказывается на течении беременности в последующем.

– К планированию беременности нужно подходить с максимальной ответственностью. Обязательно следует проходить пренатальный скрининг. У нас есть полный арсенал методов для диагностики хромосомной патологии. Открытие «клиники одного дня» позволяет максимально приблизить медицинскую помощь к женщинам. Однако беременные не проходят инвазивную диагностику. А если у плода выявляют порок развития, многие отказываются от прерывания беременнос­ти. Нам нужно изменить отношение к этому вопросу, – отметила спикер.

Что касается неонатальной помощи, то в нашей стране, по словам заведующей кафедры неонатологии НАО «Медицинский университет Астана» МЗ РК Куляш Джаксалыковой, основная цель такой службы заключается не только в повышении выживаемости новорожденных, но и в улучшении качества их жизни. Ключевым аспектом является питание: в 2016 году было проведено исследование, показавшее, что всего 38% детей в Казахстане находятся на грудном вскармливании. Это подчеркивает важность работы по популяризации грудного вскармливания и поддержки матерей в этом процессе, что в свою очередь способствует улучшению здоровья и благополучия новорожденных.

#здравоохранение #медицина #брифинг #СЦК

Популярное

Все
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
«Барыс» одержал третью победу в сезоне
Музыкальная телепортация
В Семее появился сквер медиков
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Что сказал Черчесов?
Крупнейшую ферму построят в ауле
Десять коллективов приняли участие в ХХХ Республиканском театральном фестивале
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Чтобы поддерживать новые стандарты образования нужны деньги. Где их брать?
Встречи с международными наблюдателями
Спикер Сената принял участие в референдуме
«Мы возвращаем их с войны...»
Указ Главы государства
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Крупнейшую ферму построят в ауле
В Семее появился сквер медиков
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и …
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]