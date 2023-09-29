Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"

Международное сотрудничество, Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Более 650 гостей из 40 стран собрал международный инвестиционный форум «Dushanbe Invest 2023» в Душанбе. Казахстан на этом мероприятии представлял заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Кучкаров, министры и руководители крупных компаний из других стран.

В видеоприветствии к гостям президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал об инвестиционном климате в стране и проводимых экономических реформах. Также выступили премьер-министр РТ Кохир Расулзода и председатель города Душанбе Рустами Эмомали.

Поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Таджикистаном отметил в своем выступлении Галымжан Койшыбаев. По его словам, это стало возможным благодаря президентам двух государств, которые вывели двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства и союзничества.

«В этом году состоялся государственный визит президента Таджикистана в Казахстан, по итогам которого подписана историческая декларация о союзническом взаимодействии между нашими странами, а также проведен ряд крупных двусторонних мероприятий в Астане, Алматы и Шымкенте. Безусловно, главным стержнем нашего взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 20% и достиг внушительных $1,4 млрд. По поручению глав наших государств принимаются меры по наращиванию объема взаимной торговли до $2 млрд», — подчеркнул Койшыбаев.

Он привел яркий пример взаимодействия в промышленной сфере – открытие совместного предприятия по производству полипропиленовой упаковочной продукции «Азияполитекс» в городе Худжанд РТ и маслоэкстракционного завода «АКМЭЗ» в Актюбинской области РК.

Также Галымжан Койшыбаев информировал о работе по улучшению инвестклимата РК и совершенствованию инструментов поддержки инвестиций.

«За годы независимости в Казахстан привлечено свыше $400 млрд прямых иностранных инвестиций. В прошлом году их приток вырос на 18% и достиг $28 млрд. Это результат кропотливой работы по улучшению инвестклимата страны и совершенствованию инструментов поддержки инвестиций. Так, на сегодня в нашей стране предусмотрены освобождение от таможенных пошлин, различные налоговые льготы, а также натурные гранты. Для инвесторов из 82 стран действует безвизовый режим», — подчеркнул заместитель премьер-министра.

Благоприятные условия для ведения бизнеса предоставляются и в Международном финансовом центре «Астана», не имеющем аналогов на постсоветском пространстве.

В целом, в рамках форума состоялись 9 панельных сессий, где были презентованы инвестиционные возможности Таджикистана в сферах промышленности, сельского хозяйства, финансов, туризма, и других направлений в контексте развития «зеленой экономики» и цифровизации отраслей.

Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев рассказал о развитии сотрудничества между столицами Казахстана и Таджикистана. Заместитель председателя правления АО «Национальная компания “Kazah Invest”» Руслан Ибраимов информировал об инвестиционном потенциале Казахстана, преференциях, предоставляемых правительством, а также пригласил бизнес к активному расширению инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, представители казахстанской делегации провели встречи с крупнейшими корейскими, арабскими и другими корпорациями (SK super Concil, SK networks, Masdar и др.).

#инвестиции #форум #Dushanbe Invest

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