Обед стал дороже

В Карагандинской области в полтора раза выросла стоимость бесплатных горячих обедов для школьников.

Раньше на питание одного ребенка из местного бюджета выделялось 300 тенге в день, а в сентябре эта сумма возросла до 448 тенге. Управлению образования пришлось увеличить бюджетное финансирование из-за подорожания мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов.

Еда для школьников должна соответствовать стандартам Казахской академии питания. Как правило, обеды состоят из первого блюда, второго и десерта. В ежедневный рацион школьников, по данным управления образования, входят мясо или рыба, молоко, сыр, сливочное и растительное масло, хлеб, овощи и фрукты. А вот газированные напитки, творог, кефир, жареные изделия, яйца, а также салаты со сметаной или майонезом запрещены.

Отметим, что бесплатным питанием в Карагандинском регионе обеспечивают детей из социально уязвимых семей и всех школьников младшего звена. Таких в регио­не более 88 тыс. Из них 73 тыс. – ученики 1–4-х классов.