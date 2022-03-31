29 марта (вт.) в преддверии 100-летия со дня учреждения праздника Дня защиты детей в Корее в Корейском культурном центре Посольства Республики Корея прошло мероприятие «Знакомство с корейской культурой», организованное Центром совместно с Ассоциацией потомков борцов за независимость Кореи.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и смягчением карантинных мер по COVID-19 в Республике Казахстан мероприятие прошло в режиме офлайн. Это первое мероприятие с приглашением Ассоциации, проведенное с момента открытия Корейского культурного центра. Оно было организовано для того, чтобы почтить память и выразить благодарность за волю и достижения борцов за независимость Кореи, насильственно переселенных в Центральную Азию 85 лет назад.

Программа мероприятия, в котором приняли участие в общей сложности 15 потомков борцов за независимость Кореи, состояла из следующих частей: показ рекламного ролика Центра, выступление директора Корейского культурного центра с приветственной речью, экскурсия по Центру, проведение традиционных игр и мастер-класса по приготовлению корейских блюд. Проведение данного мероприятия дало возможность участникам поближе познакомиться с корейской культурой.

В настоящее время ввиду улучшения эпидемиологической ситуации в г. Нур-Султан Корейский культурный центр полностью открывает свои двери для посетителей и переводит свою деятельность с онлайн формата в офлайн. В наступившем 2022 году, обозначенном «Годом взаимного культурного обмена» и знаменующем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Казахстан, Корейский культурный центр планирует проведение различных мероприятий, посвященных корейской культуре для казахстанцев, не имевших возможности посещать Центр из-за ситуации с COVID-19.

Директор Корейского культурного центра Посольства Республики Корея г-жа Ли Херан: «Мы искренне приветствуем уважаемых членов Ассоциации потомков борцов за независимость Кореи, которые посетили сегодня Корейский культурный центр. Центр, расположенный в столице Казахстана, является единственным в Центральной Азии. В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Казахстан мы готовим различные корейские культурные мероприятия. В этой связи я надеюсь, что наш Центр, являющийся «окном в Корею» для казахстанцев, поможет всем почувствовать себя счастливее путем более глубокого знакомства с Кореей и корейской культурой».