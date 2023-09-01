Объединить две фондовые биржи поручил Токаев

По словам президента, в Казахстане две фондовые биржи AIX и KASE, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для финансовой системы страны это избыточно.

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Во время выступления с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента РК глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение объединить потенциал двух казахстанских бирж под единым управлением, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Еще одним источником «длинных денег» призван стать фонд, создаваемый в рамках закона о возврате капитала. Все поступающие средства должны быть использованы максимально эффективно и прозрачно для решения общестрановых задач.

Следующая приоритетная задача – развитие фондового рынка. В Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно. В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением», – заявил Токаев.

Он отметил, что весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. Президент напомнил, что в прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы – Систему мгновенных платежей, работающую сегодня в пилотном режиме.

Глава государства поручил Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы.

«Теперь остановимся на крайне важной проблеме – бюджетной политике. В прошлом году я поручал реформировать бюджетную систему путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами». Эта задача будет решена в рамках принятия нового кодекса, который повысит открытость, ответственность и самостоятельность участников бюджетного процесса. Вместе с тем для дальнейшего повышения эффективности бюджетной политики необходимо постоянно искать новые инструменты и возможности. Поэтому поручаю правительству в рамках нескольких министерств и регионов внедрить в пилотном режиме проект полноценного блочного бюджета», – добавил глава государства.