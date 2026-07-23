Обеспечен высокий базовый уровень социальной защиты

Как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения, Казахстан лидирует по объему, разнообразию и финансовому обеспечению мер поддержки лиц с инвалиднос­тью (ЛСИ).

В республике проживает более 756 тыс. граждан из этой категории. По уровню их соцподдержки страна относится к числу лидеров в Центрально-Азиатском регионе, обеспечивая наиболее высокие государственные гарантии. Например, размер госпособия в республике дифференцирован в зависимости от группы инвалидности и составляет от 1,2 до 3,94 прожиточного минимума (от 61 тыс. до 200 тыс. тенге). Дополнительно предусмотрено отдельное пособие (до 81,8 тыс. тенге) лицам, осуществляющим уход за человеком с инвалидностью I группы, что обеспечивает высокий базовый уровень социальной защиты по сравнению с соседними государствами.

Так, средние размеры социальных пособий и государственных специальных пособий по инвалидности в Казахстане в несколько раз выше, чем в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В России размеры аналогичных госвыплат в абсолютном выражении ниже, а компенсация неработающим лицам, осуществляю­щим уход, не индексировалась с 2019 года. Беларусь и Армения используют схожую модель фиксированных выплат по группам инвалидности, тогда как в Кыргызстане размеры пособий остаются существенно ниже казах­станских показателей.

– Система выплат по инвалидности в нашей стране включает перечень из шести ключевых видов материальной поддержки. В этот список входят пособия для родителей и опекунов, воспитывающих детей с инвалидностью, а также госвыплаты лицам, осущест­вляющим уход за гражданами с первой группой инвалидности. Основу системы составляет государственное социальное пособие по инвалидности. Кроме того, предусмотрены специальные госпособия (СГП) для лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым уже назначены пенсионные выплаты, а также СГП для детей с инвалидностью до семи лет, проживающих в городе Байконыре, – сообщил председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Илья Скуб.

Помимо сильной финансовой поддержки, Казахстан полнос­тью автоматизировал процесс назначения выплат и выбора спецсредств в рамках развитой цифровой экосистемы. Благодаря этому пользователи могут самостоятельно заказывать необходимые реабилитационные товары напрямую у поставщиков с доставкой на дом через государственный маркетплейс социальных услуг. За счет госбюджета в соответствии с Социальным кодексом ЛСИ предоставляется и санаторно-курортное лечение.

– Для обеспечения прозрачности процедуры, самостоятельного выбора поставщика услуг получателями и повышения конкуренции между санаторно-курортными организациями с 2020 года системное предоставление такого вида лечения лицам с инвалидностью переведено на Портал социальных услуг. Получатель самостоятельно выбирает санаторий с учетом региона, профиля лечения, условий проживания и рейтинга поставщика, сформированного на основании отзывов предыдущих получателей услуг, – добавил Илья Скуб.

Ежегодно санаторно-курорт­ным лечением охвачено свыше 100 тыс. лиц с инвалидностью. В настоящее время на Портале социальных услуг зарегистрировано 140 санаторно-курортных организаций, оказывающих услуги лицам с инвалидностью во всех регионах страны. К ним относятся «Окжетпес» (Акмолинская область), «Мойылды» (Павлодарская область), «Сарыагаш» (Туркестанская область), «Жанакорган» (Кызылординская область), «Мерке» (Жамбылская область), «Алатау» (Алматинская область). В них соз­даны необходимые условия для получения услуг. Обеспечена доступность объектов социальной инфраструктуры и территории санатория (пандусы, подъемные платформы, поручни, адаптированные санитарные комнаты), есть специализированные номера для маломобильных граждан, лечебно-реабилитационные программы с учетом профиля заболевания. На базе санатория услугополучатели могут пройти физиотерапевтическое лечение, бальнеотерапию, грязелечение, получить массаж. Специально для гостей разрабатывают диетическое питание и предусматривают сопровождение медперсоналом.

По итогам 2025 года через Портал социальных услуг оказано 118,5 тыс. услуг санаторно-курортного лечения. По состоянию на 1 июля 2026-го потребность в указанной услуге составила 144 215 человек, из которых лечение получили 62 277 граждан.

В сфере обеспечения санаторно-курортным лечением лиц с инвалидностью среди стран Центральной Азии Казахстан также в лидерах. У нас путевки предоставляют ежегодно на срок до 14 суток в рамках индивидуальной программы абилитации и реабилитации, в то время как в Узбекистане (согласно информации из открытых источников) действует система квотирования. В Кыргызстане бесплатное оздоровление доступно раз в пять лет, а в Таджикистане выдача путевок строго ограничена дефицитом государственного фонда.