В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026

Целью фестиваля организаторы обозначили создание инк­люзивной, экологичной и вдохновляющей среды, где каждый может проявить себя независимо от физических возможностей и внести вклад в сохранение окружающей природы. Гости выбирали собственный маршрут по 11 тематическим площадкам, посещали мастер-классы и поз­навательные экскурсии, становились участниками научных экспериментов и творческих проектов. Украшением фестиваля стали модели в одежде из живых цветов, созданной флористом Димитрием Гребенкиным. В завершение всех ждала концертная программа.

Маршрут фестивальных активностей начинался с площадки «Инклюзивное общество», где специалисты общественного фонда ITeachMe рассказывали об инклюзии, а мастер-классы по игре на африканских барабанах и арт-терапия наглядно показали, как совместное творчество помогает преодолевать любые барьеры.

В зоне «Экологичный стиль жизни» участники фестиваля вместе с командой волонтеров учились сортировать отходы, знакомились с принципами zero waste, участвовали в викторине и создавали многоразовые шоперы, которые можно было забрать с собой. В пространстве «Устойчивый город» знакомили с тем, как небольшие ежедневные действия помогают сохранять городскую экосистему. С волонтерами из Клуба зеленых рейнджеров посетители выращивали микрозелень и строили домики для насекомых-опылителей, соз­давали живые открытки из семян и собирали кормушки для птиц и белок.

Зона «Флористика» объединила мастер-классы по созданию цветочных композиций флориста Яны Прокудиной. Все желающие получили профессиональные консультации по уходу за комнатными растениями. Запомнились и занятия в зоне «Сад на подоконнике» от лаборатории тропических и субтропических растений Института ботаники и фитоинтродукции.

Особой популярностью пользовался научный STEAM-клас­тер. Здесь дети и взрослые исследовали строение растений под микроскопом, проводили химические эксперименты, изу­чали природу света, создавали собственную радугу и проходили квест «Код зеленой планеты». А в зоне «Творческая мастерская», используя войлок, растения и натуральные красители, работали в традиционных ремесленных техниках.

– Фестиваль объединяет людей, идеи и организации вокруг одной важной цели: сделать наш город более экологичным, открытым и комфортным для каждого. Мы убеждены, что защита окружаю­щего мира невозможна без заботы друг о друге. Именно поэтому большое внимание уделено инк­люзии, – прокомментировал операционный директор фонда ITeachMe Даурен Бекгожаев – Взрослые и дети с особыми пот­ребностями – не просто гости фестиваля, а его полноценные участники, организаторы и авторы различных активностей. Мы хотим показать, что современное общество становится сильнее тогда, когда каждый может реализовать себя и быть полезным для других.

– В этом году InEco Fest прошел под общей темой «Источник». Это не только вода. Мы предложили участникам задуматься о том, что является источником знаний, вдохновения, энергии, поддержки, новых сообществ и позитивных изменений в жизни общества. Именно поэтому площадкой фестиваля вновь стал Главный ботанический сад. Это не только источник научных знаний о растениях, но и место отдыха и вдохновения для тысяч жителей города. Наша главная задача – устроить все так, чтобы после фестиваля люди унесли с собой и хорошие впечатления, и знания, которые они смогут применять в повседневной жизни, чтобы делать наш мир лучше, – резюмировала руководитель образовательных и культурно-просветительских проектов Инс­титута ботаники и фитоинтродукции Баян Коспен­бетова.