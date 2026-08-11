В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026

Третий семейный фестиваль инклюзии и экологии собрал на тенистых аллеях более 4 тыс. гостей. В ботанический сад мегаполиса съехались семьи, в том числе воспитывающие детей с инвалидностью, школьники, студенты, представители научного сообщества, общественных организаций и центров городских инициатив.
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