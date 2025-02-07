Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Импорт лекарств только растет 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам января–ноября минувшего года в Казахстан завезли 30 тыс. тонн медикаментов на сумму в 1,5 млрд долл. США. Рост в натуральном выражении составил 13,5%, в денежном — 25,7%, передает Kazpravda.kz со ссылйкой на Energyprom.kz

Из стран СНГ в РК импортировали 10,1 тыс. тонн медикаментов — на 28,2% больше, чем годом ранее. Основными поставщиками стали Россия (7,6 тыс. тонн), Беларусь (1,6 тыс. тонн) и Украина (693,2 тонны).

Из стран, не входящих в состав СНГ, ввезли 19,9 тыс. тонн медикаментов — на 7,4% больше, чем в январе–ноябре предыдущего года. Здесь основным экспортёром для Казахстана был Китай: 5,2 тыс. тонн медикаментов, против 4,7 тыс. тонн годом ранее. Годовой рост — на 9,8%. В пятёрку главных поставщиков также вошли Германия (2,6 тыс. тонн), Индия (2,4 тыс. тонн), Франция (1,4 тыс. тонн) и Турция (1,2 тыс. тонн).

«Причина таких значительных показателей импорта в секторе очевидна: обеспеченность РК отечественными фармацевтическими препаратами остаётся на крайне низком уровне. Так, к примеру, по итогам января–ноября 2024 года в Казахстане выпустили всего 2,8 тонны провитаминов, витаминов и их производных — на 27,8% меньше, чем годом ранее. Доля местного производства на рынке осталась мизерной, лишь 1,7%, тогда как импорт покрывал 98,3% потребностей. За 11 месяцев объём ввезённых витаминов составил 164,5 тонны, в 58,8 раза превысив объём внутреннего производства», - сообщают исследователи.

Согласно их выводам, ситуация с антибиотиками выглядит несколько лучше, но тоже остаётся далёкой от благоприятной. Отечественные компании обеспечили спрос (включая реализацию на внутреннем рынке и экспорт) лишь на 20,3%, против 31,5% годом ранее. При этом казахстанское производство выросло на 44,1%, достигнув 17,3 тонны, а вот импорт увеличился сразу в 2,6 раза, до 67,9 тонны.

Что же касается цен в секторе, по итогам января текущего года фармпродукция подорожала на 8,6% по сравнению с январём 2023-го.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области: на 14%. Несколько меньшее удорожание было отмечено в Астане (10,9%), а также в Абайской (10,4%), Восточно-Казахстанской (10,3%) и Западно-Казахстанской (9,7%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Жетысуской (на 4,9%), Акмолинской (на 5%) и Мангистауской (на 6,3%) областях.

#производство #импорт #РК #фарминдустрия

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