Обеспечить безопасность детей
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Дина Махамбетова
В области Абай из сел Булак, Талица и Успенка эвакуированы 64 ребенка, все они размещены в двух колледжах города Семея. Как сообщается в информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, детям оказывается всесторонняя помощь, они обеспечены всем необходимым, горячим питанием, организована помощь профессиональных психологов. Ранее для семей были организованы мероприятия с посещением достопримечательностей и кинотеатров. На месте все эти дни работают представители территориального департамента министерства, Комитета по охране прав детей и управления образования области Абай.