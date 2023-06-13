Обеспечить безопасность детей

Кроме того, для эвакуированных из сел выпускников 9, 11-х классов созданы все необходимые условия для сдачи итоговой аттестации. Проведение выпускных экзаменов для них планируется в школах города Семея.

По поручению министра просвещения РК в регион выехала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова. Планируется посещение детей погибших работников лесничества. Министерство предлагает летний отдых в лучших оздоровительных центрах страны. При согласии родителей детям будет оказываться квалифицированная помощь психологов. С нового учебного года ребята будут обеспечены бесплатным горячим питанием, школьной формой и другими школьными принадлежностями. Обеспечение безопасности и охрана прав детей на контроле Министерства просвещения РК.