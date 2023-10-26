Обеспечить мобильную связь и медпомощь для казахстанцев в секторе Газа предлагает сенатор

Депутат Сената Нурия Ниязова требует обеспечить мобильную связь и телемедицину для казахстанцев в секторе Газа. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Сенатор констатировала, что у большинства наших граждан, находящихся в секторе Газа, есть связь, но каждый звонок представителю нашего посольства списывает с баланса большие суммы, так как они находятся в роуминге. Большинство не имеют возможности оплачивать их. К тому же не у всех связь тех операторов, которые имеют роуминг в данном регионе.

«Необходимо выработать ряд мер, своего рода протокол, в котором задействованы разные министерства, имеющие четкий алгоритм взаимодействия между собой», – считает сенатор.

Она предлагает МИД РК отработать с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК возможность поддержать наших граждан в роуминге.

«Проработать это с компаниями, обеспечивающими телефонную и другую связь, на законодательном уровне», – сказала депутат.

Министерству здравоохранения сенатор предлагает через центр телемедицины оказывать медико-консультативную помощь казахстанцам, находящимся в чрезвычайной ситуации.