Обеспечить мобильную связь и медпомощь для казахстанцев в секторе Газа предлагает сенатор

Сенат
770
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Депутат Сената Нурия Ниязова требует обеспечить мобильную связь и телемедицину для казахстанцев в секторе Газа. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Сенатор констатировала, что у большинства наших граждан, находящихся в секторе Газа, есть связь, но каждый звонок представителю нашего посольства списывает с баланса большие суммы, так как они находятся в роуминге. Большинство не имеют возможности оплачивать их. К тому же не у всех связь тех операторов, которые имеют роуминг в данном регионе.

«Необходимо выработать ряд мер, своего рода протокол, в котором задействованы разные министерства, имеющие четкий алгоритм взаимодействия между собой», – считает сенатор.

Она предлагает МИД РК отработать с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК возможность поддержать наших граждан в роуминге.

«Проработать это с компаниями, обеспечивающими телефонную и другую связь, на законодательном уровне», – сказала депутат.

Министерству здравоохранения сенатор предлагает через центр телемедицины оказывать медико-консультативную помощь казахстанцам, находящимся в чрезвычайной ситуации.

 

 

#Парламент #Сенат #депутатский запрос #сектор Газа

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Казахстан и Кипр будут помогать друг другу по уголовным дел…
Казахстан и Кипр будут выдавать друг другу беглых преступни…
Сенатор Бекенов назвал недостаточными темпы озеленения Каза…
Кому верить? – депутат о разной информации по зарплатам от …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]