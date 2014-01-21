Обеспечить законодательную базу

В мире
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Говоря о Послании Президента «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», вице-спикер Мажилиса отметил, что оно произвело на него большое впечатление как стратегический документ, который охватывает все сферы жизнедеятельности страны. Причем несмотря на то, что основной упор Глава государства сделал на экономике, большое внимание уделено социальной сфере и идеологической составляющей жизни казахстанцев, что нашло отражение в предложении Президента принять патриотический акт «Мәңгілік Ел». Сергей Дьяченко выразил мнение, что каждому стоит тщательно изучить Послание, проникнуться его идеями и мыслями, поскольку изложенные в документе задачи касаются всех – от тех, кто стоит у руководства страны до рядовых граждан. 

– На мой взгляд, важно, что Послание отличает не только четкая постановка задач по базовым направлениям развития, но и раскрытие механизмов путей их решения, – подчеркнул вице-спикер Мажилиса. – При этом ярко видно наличие твердой политической воли Лидера нации по безусловному достижению поставленных целей. Несомненно, представленный план вхождения Казахстана в число ­30  самых развитых стран мира еще раз показывает масштабность личности Президента, говорит о его стратегическом мышлении и умении уверенно вести народ только вперед.

Большая ответственность по реализации поставленных в Послании задач возложена на парламентариев. Как напомнил С.Дьяченко, 17 января под председательством спикера Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса, на котором был принят план мероприятий палаты Парламента по законодательному обеспечению и разъяснению Послания. 

Вице-спикер Мажилиса подчерк­нул, что в Послании четко определены меры по усилению законодательной базы по нескольким важным конкретным направлениям. Так, в связи с тем, что одним из приоритетов индустриализации должен стать выход Казахстана на мировой рынок геологоразведки, необходимо упростить законодательство для привлечения инвестиций зарубежных инжиниринговых компаний. В целях повышения потенциала отечественной науки необходимо совершенствовать законодательство по венчурному финансированию, защите интеллектуальной собственности, поддержке исследований инноваций, а также по коммерциализации научных разработок. В рамках мер по развитию малого и среднего бизнеса будут выработаны решения по законодательному укреплению института частной собственности, отмене всех инертных правовых норм, мешающих развитию бизнеса. А также, по словам С.Дьяченко, акцентируя внимание на решении проблем граждан с ограниченными возможностями, следует усовершенствовать правовую базу деятельности объединений инвалидов. 

– Качественное правовое обеспечение политического курса Главы государства – это главный стержень нашей законодательной деятельности, – подчеркнул вице-спикер Мажилиса. – Единство целей всего депутатского корпуса вне зависимости от политических взглядов отражает сплоченность всего казахстанского общества вокруг курса Лидера нации и в этом мы – депутаты видим свою ответственность и перед Президентом и перед народом Казахстана.

Юлия МАГЕР

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