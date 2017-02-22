​Обитель материнского счастья

Здесь принимают одновременно до пяти пациенток по линии неона­тологии для медицинской помощи по родовспоможению беременным и роженицам. Отделение оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить мониторинг каждого этапа родов, включая современную операционную и блок интенсивной терапии для рожениц и новорож­денных. Каждая палата оборудована системой вызова персонала. Работники имеют большой опыт, владеют всем комплексом лечебных процедур и манипуляций. Отделение, которое возглавила врач высшей квалификационной категории Ольга Большакова, стало принимать рожениц в феврале. За это время в его стенах на свет появились восемь малышей. На днях состоялась первая выписка, которая прошла в торжественной обстановке.

Новоиспеченных матерей с пополнением в семье поздравили исполняющая обязанности заместителя руководителя управления здравоохранения области Куралай Сарина и главный врач городской больницы № 1 Мавлюда Бокаева. Пришли на торжество и главные врачи областных и городских медицинских учреждений, персонал отделения, родственники и представители СМИ.

Как сказала Куралай Сарина, с учетом ежегодного роста населения для жителей областного центра открытие родильного отделения позволит обслужить до 2 500–3 000 родов в год. Искренние слова благодарности от имени местных жительниц коллективу отделения выразила мать шестерых детей, обладательница подвески «Күміс алқа» Айнур Тулеова. В завершение торжества мамам новорожденных вручили свидетельства о рождении и памятные подарки.