​Облегчая долговое бремя

Михаил Максимов

Напомним, на расширенном заседании Правительства Рес­публики Казахстан 11 февраля 2015 года Главой государства было дано поручение о необходимости избавления от проблемных кредитов, восстановления кредитной работоспособности банков и решения вопроса реструктуризации долгов по ипотечным кредитам тех казахстанцев, которые действительно в этом нуждаются. Во исполнение этого поручения в качестве одной из мер по решению проблем ипотечных заемщиков Нацио­нальным Банком совместно с Правительством было принято решение о выделении из средств Нацбанка 130 млрд тенге на рефинансирование ипотечных и ипотечных жилищных займов. Соответствующая программа была утверждена в апреле 2015 года.

Регулятор проанализировал статистику и изучил обращения ипотечных заемщиков и по итогам этой работы решил оказать помощь клиентам банков, получившим займы в период с 2004 по 2009 год, поскольку в общем объеме проблемных ипотечных займов наибольшая доля приходится именно на данный период (82%). Как многие помнят, в те годы сис­тема защиты прав потребителей финансовых услуг только проходила становление, банки активно кредитовали население, не предъявляя достаточных требований к платежеспособности заемщиков, акцентируя внимание на таком моменте, как стоимость обеспечения. К сожалению, многие заемщики неверно рассчитали свои финансовые возможности по обслуживанию займов, а завышенные цены на недвижимость с тех пор снизились в несколько раз.

В целях обеспечения прозрачности реализации программы рефинансирования ипотеки при ее разработке была создана межведомственная рабочая группа. В состав рабочей группы наряду со специалистами Нацбанка вошли представители государственных органов, политических партий и различных общественных объединений.

Для оказания помощи действительно нуждающимся заемщикам программой были определены четкие критерии займов, которые подлежат рефинансированию. В частности, принято решение о рефинансировании ипотечных жилищных и ипотечных займов с остатком задолженности по основному долгу не более 36,5 млн тенге по состоянию на 1 января 2015 года.

В целях облегчения долговой нагрузки рефинансированию подлежит основной долг заемщика по ставке вознаграждения не более 3% годовых, при этом накопившаяся задолженность по вознаграждению, комиссиям, неустойке по займу подлежит прощению банками.

Программа направлена на заемщиков, имеющих в собственности единственное жилье.

По результатам анализа воп­росов, возникавших в ходе реализации программы рефинансирования, Национальный Банк усовершенствовал ее условия.

Для оказания содействия заемщикам из числа социально уязвимых слоев населения (СУСН) данная категория заемщиков была освобождена от уплаты государственной пошлины, присужденной судом при взыскании задолженности по займу в пользу банка, а рефинансирование проб­лемных валютных займов решено производить по официальному курсу Нацбанка, установленному на 18.08.2015 г. (188,35 тенге за 1 доллар США).

В настоящее время заемщики по инициативе Нацбанка освобождены от уплаты налогов, возникающих при рефинансировании займов по условиям программы.

По состоянию на 1 марта 2017 года в банки подано 27 099 заявок на рефинансирование ипотеки, из них одоб­рены 20 473 заявки на сумму 123,8 млрд тенге.

В Национальном Банке напоминают, что период освоения выделенных для реализации программы денег завершается 1 апреля 2017 года. Однако возможность рефинансировать ипотечные займы сохраняется и после этого срока. Так, еще в течение 10 лет займы могут рефинансироваться за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов.

