​Обменялись опытом

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Михаил Те, Тараз

Диалоговая площадка была организована в рамках регионального фестиваля «Обучение и опыт» на базе Таразского государственного педагогического института. Мероприятие открыла ректор вуза Дария Кожамжарова, которая отметила его значимость для преподавателей.

– Главная цель педагогического учебного заведения – подготовка современного учителя новой формации, – сказала руководитель института. – В свою очередь, высокопрофессиональный педагог – гарант качества образования. Если опора независимой страны – интеллектуальное поколение, то актуальная проблема новой эпохи – развитие образования и науки, потому что никто не будет оспаривать, что стержнем цивилизации являются образование, наука и воспитание.

В настоящее время требования к ним, а вместе с тем и к учителям значительно повысились. Перед педагогами стоит задача не только давать образование, но и воспитывать конкурентоспособного, инициативного педагога-патриота. В Послании Главы государства Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» говорится об изменении роли системы образования и недостатке IT-образованных, квалифицированных педагогов. Прошедший фес­тиваль был направлен именно на подготовку специалистов, в совершенстве владеющих современными технологиями и инновационными процессами. К примеру, в ходе мероприятия озвучены результаты «Виртуального конкурса». Квалифицированные педагоги, признанные самыми лучшими, награждены специальными сертификатами и дипломами.

Над сказать, что на конкурсные номинации «Лучшая мультимедийная презентация» и «Лучший флипчарт» поступило 118 авторских инновационных продуктов. Этот показатель в 3 раза выше по сравнению с прошлым годом. Приоритетными в проектах педагогов являются передовая веб-технология, робототехника, научный проект, психологический тренинг, станционное обучение и интегративные модели обучения английскому языку.

Кроме того, опытными специалис­тами, прошедшими курсы повышения квалификации в Германии, Испании, Англии, Сингапуре, Южной Корее и США, проведены тренинги, связанные со специально проведенным педагогическим исследованием и информационно-образовательными ресурсами.

– В свое время видный казахский деятель Ахмет Байтурсынов говорил: «Учитель – душа и сердце школы. Каков учитель, такой будет и школа». В любую эпоху перед учителем ставились определенные требования, ХХІ век – не исключение, – сказала Дария Кожамжарова. 

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